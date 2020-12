GV Germania ernennt Peter Stäblein zum Ehrenmitglied

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 13:26 Uhr

Nach einem einstimmigen Beschluss des Vorstandes wurde er unter großem Beifall aller Anwesenden zum Ehrenmitglied des Gesangverein (GV) Germania 1870 Vallendar ernannt. Und das mit gerade einmal 56 Lebensjahren! In seiner Laudatio würdigte sein langjähriger Stellvertreter Jochen Hünnekens die besonderen Verdienste von Peter Stäblein für den Vallendarer Traditionsverein und das Chorwesen insgesamt.

Im jugendlichen Alter von 14 Jahren trat der Geehrte im Jahr 1977 dem damaligen reinen Männerchor MGV Germania 1870 bei. Bereits ab 1982 wurde er zum Jugendvertreter in den Vereinsvorstand berufen. Weitere Ämter als Beisitzer, stellvertretender Schatzmeister folgten, bevor er im Jahre 1993 für zehn Jahre das Amt des Ersten.Schatzmeisters bekleidete. 2003 dann die Wahl zum Vorsitzenden, dass er bis 2020 mit Erfolg führte. Unter seinem Vorsitz wuchs die Mitgliederzahl zeitweise auf mehr als 400 Mitglieder an. Der Spitzenwert im Aktivenbereich lag phasenweise bei rund 60 Chormitgliedern. Viel beachtete und stets ausverkaufte Konzerte mit Stars wie Thomas Anders, Johannes Kalpers, Deborah Sasson, Anna Maria Kaufmann, Gunther Emmerlich und der russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg verliehen dem Chor einen guten Namen in der gesamten Region. Die musikalische Gestaltung einer Festmesse im Petersdom in Rom im Jahre 2007 gehört sicherlich zu einem der Höhepunkte seiner langen Amtszeit. Auch überregional engagierte er sich, neben seinen zahlreichen Ämtern in der Vallendarer Kommunalpolitik und im Vereinsring Vallendar, viele Jahre im Vorstand des Chorverbandes Rhein- Mosel, dem seinerzeit rund vierzig Mitgliedsvereine angehörten. Hier fungierte er unter anderem als Sprecher der Chöre aus der Verbandsgemeinde Vallendar und der Stadt Vallendar. Nach mehr als 38 Jahren Vorstandsarbeit und 43 Jahren aktiver Mitgliedschaft tritt er nun aus der „ersten Reihe“ zurück, bleibt dem Verein natürlich weiterhin als aktiver Sänger erhalten.

Nach der Ernennung zum Ehrenmitglied bedankte sich Peter Stäblein sichtlich überrascht von dieser Ehrung beim Vorstand und den Mitgliedern für diese besondere Auszeichnung. Dem neuen Vorstand wünschte er für die Zukunft eine glückliche Hand im Sinne des GV Germania und für das kulturelle Leben der Stadt Vallendar.