Gülser Jugendsommer der Jugendleiterrunde Güls war ein voller Erfolg

Den Jugendlichen, welche normalerweise jährlich auf große Messdienersommerfahrt fahren, war es wichtig, auch in Zeiten von Corona ein spannendes und risikoarmes Programm für Kinder von acht bis 14 Jahren auf die Beine zu stellen. Dies gelang ihnen vollkommen. Mit 25 Teilnehmern wurde nach einem ersten Kennenlernen montags Güls und seine Umgebung in einer spannenden Rallye erkundet. Hier konnten bereits die ersten Punkte für die Medaillenränge gesammelt werden, denn die Ferienwoche stand ganz unter dem Motto „Olympia“. Die Kinder und Jugendlichen entdeckten durch die Tour ganz neue Ecken ihres Heimatortes und konnten viele Fragen und Aufgaben wunderbar meistern. Mittagessen gab es dann bei Hans-Peter Ackermann im „Wackeler“.

Nach dieser Stärkung wurden die Kegelbahnen erobert und der Tag auf eben diesen ausklingen gelassen. Am nächsten Morgen traf sich die 30-köpfige Gruppe dann am Koblenzer Hauptbahnhof, um von dort aus in den Neuwieder Zoo zu fahren. Allein die Zugfahrt war für viele Kinder bereits ein erster Glanzpunkt. Der Zoo wurde dann, geleitet durch eine Rallye, in Kleingruppen erkundet und so manches unbekannte Tier entdeckt. Trockenen Fußes ging es nach diesem spannenden Tag zurück nach Güls. Am Mittwoch meinte es das Wetter nicht so gut mit der Gruppe. Durch den Regen mussten die geplanten Wettkämpfe wie Limbo, die Reise nach Jerusalem, Verstecken und viele mehr in der Begegnungsstätte stattfinden, was der Spannung und Freude jedoch keinen Abbruch tat. Es wurden weiter fleißig Punkte gesammelt, wobei natürlich der Spaß jederzeit im Vordergrund stand. Bei besserem Wetter startete der Donnerstag mit einer Fahrradtour von Güls nach Koblenz. Dort ging es mit der Seilbahn auf die Festung Ehrenbreitstein, um dort Adventure Golf zu spielen. Ein toller Ausflug für „alt“ und jung.

Der Freitag wurde dann kreativ und handwerklich. Gemeinsam baute man Vogelnistkästen, die zunächst zusammengeschraubt und anschließend farblich gestaltet werden mussten. Güls ist nun gut und bunt ausgestattet, vielen Vögeln einen Nistplatz zu bieten. Ein besonderer Glanzpunkt erwartete die Teilnehmer dann am Samstag. Nachdem tagsüber wieder viele verschiedene Spiele gespielt wurden, wurde abends alles für eine lange Kinonacht bereitet. Es gab Pizza, mehrere Kinosäle, Snacks und eine tolle Filmauswahl. Auf Luftmatratzen und Isomatten konnten es sich so alle gemütlich machen und die Filme genießen. Eine echte Ferienfreizeit kommt natürlich nicht ohne gute Nachwanderung aus, weshalb im Dunkeln dann noch eine kleine Wanderung mit der ein oder anderen Überraschung anstand. Trotz einiger Schreckmomente konnten anschließend alle Kinder und Jugendlichen gut schlafen. Am nächsten Morgen wurde gemeinsam gefrühstückt und die Messe besucht. So fand der Gülser Jugendsommer einen guten Abschluss. „Wir blicken zurück auf eine tolle Gruppe, wunderschöne Momente, lustige Spiele, spannende Wettkämpfe und eine geschlossene Gemeinschaft. Danke an alle Kinder für die Teilnahme und alle Jugendleiter für die Vorbereitungen und den Einsatz in der Woche.“

"Wir hoffen sehr, alle Kinder und Jugendlichen als Messdiener, Jugendleiter, bei Gruppenstunden, Ausflügen oder der Messdienerfahrt im nächsten Jahr wiederzusehen. Auch alle anderen Kinder und Jugendlichen aus Güls laden wir dazu herzlich ein. Die neue Messdienerausbildung startet Mitte September. Die Jugendleiterrunde findet jeden Montag von 18 bis 19 Uhr statt. Alle Jugendlichen sind hier herzlich willkommen, mitzumachen. Gruppenstunden finden einmal im Monat montags von 17.30 bis 19 Uhr statt. Alle Kinder sind hier herzlich willkommen, mitzumachen. Die Messdienerfahrt im nächsten Jahr wird in der zweiten Hälfte der Sommerferien stattfinden. Alle Kinder und Jugendlichen (egal, ob Messdiener oder nicht) sind hier herzlich eingeladen. Anmeldung zu allen Aktionen per E-Mail an jugendleiterrundeguels@outlook.de.