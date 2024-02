Gülser CDU und Seniorenunion zu Gast bei der Feuerwehr

Sebastian Gratzfeld/CDU Koblenz Sebastian Gratzfeld/CDU Koblenz Sebastian Gratzfeld/CDU Koblenz Sebastian Gratzfeld/CDU Koblenz

Nachdem neue gesetzliche Vorgaben für die Einsätze von Rettungskräften zu den Einsatzorten in Kraft sind, musste auch in Koblenz im Bereich der Feuerwehr einiges investiert werden. Es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass nach zehn Minuten die erste wirksame Hilfeleistung am Einsatzort sein muss. So entstand bereits auf dem Niederberg eine neue Wache, und seit Oktober 2023 ist auch die neue Wache 3 in Betrieb.

Der Einsatzleiter Johann begrüßte die Gäste und gab einen ersten Überblick über die Aufgaben und die Einsatzbereiche der Feuerwache 3. Dann übernahm Alexander Heid die Führung durch alle Bereiche der Wache. Auf einer Fläche von 7.165 Quadratmetern stehen Gebäude mit einer Grundfläche von 2.478 Quadratmetern. Das umfasst die Hallen für die Einsatzfahrzeuge, Werkstätten, Waschhalle, Sozial- und Schlafräume sowie eine große Halle für die Lagerung der mobilen Hochwasserschutzelemente für Neuendorf und Wallersheim. Die Wache ist ständig mit sechs Personen besetzt, die jeweils 24-Stunden-Dienst haben. Wenn keine Einsätze anstehen, wird in den verschiedenen Werkstätten gearbeitet.

Besonders interessant waren die verschiedenen Einsatzfahrzeuge. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahzeug, das Rüstfahrzeug mit vielen Rettungswerkzeugen und Aggregaten, Drehleiter und verschiedene Container mit Löschmitteln waren sehr interessant. Auch die Sandsackfüllanlage und die vielen leeren Sandsäcke waren für die Gruppe mit Erstaunen bemerkt worden. Dann ging es durch den Aufenthalts- und Schlafbereich wieder Richtung Ausgang.

Es wurde rege gefragt und diskutiert. Bemerkenswert war auch, dass man wieder analoge Funkgeräte in Betrieb genommen hat. So kann auch bei größerem Stromausfall noch kommuniziert werden. Die Besucher wurden auch ermuntert sich für Notfälle ein kleines Notstromaggregat anzuschaffen, um eine gewisse Grundversorgung zu haben. Heid ermahnte alle Anwesenden eindringlich, die vorgeschriebenen Rauchmelder zu Hause anzubringen.

Nach so vielen Informationen und Eindrücken bedankte sich der Vorsitzende August Hollmann mit einer Spezialität aus Bisholder für die hochinteressante Führung durch die Wache 3.

Pressemitteilung: CDU Koblenz