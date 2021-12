Gruppenleitungen der Dieblicher Pfadfinder treffen sich zum Jahresende in Bermel

Als Dank an alle, die sich über das gesamte Jahr ehrenamtlich engagieren, findet dieses Lager immer am ersten Wochenende im Dezember statt. Dieses Jahr bestand das Programm hauptsächlich aus vielen Gemeinschaftsspielen, Musik, gutem Essen und Fußball auf dem nahen Bolzplatz. Neben dem Spaßfaktor stand auch einiger Austausch zur aktuellen Situation in der täglichen Arbeit auf dem Programm. So wurde über den Umgang mit zwei Jahren Pandemie reflektiert und der aktuelle Stand sowie zukünftige Aktionen besprochen. Das Programm war frei gestaltet und nicht so sehr an einen festen Plan gekoppelt wie sonstige Aktionen, bei welchen in der Regel der Spaßfaktor für die jüngeren Pfadfinder im Vordergrund steht. Das Wochenendtreffen endete somit in fröhlicher Runde und noch mehr Motivation für die kommenden Gruppenstunden, Tagesaktionen und Lager.

„Wurde dein Interesse geweckt und Du wüsstest gerne mehr über die kommenden Aktionen? Dann informiere Dich weiter im Internet unter www.stamm-treverer.de oder sende eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de. Jedes Alter ist bei uns herzlich willkommen!“