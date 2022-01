Grundschule Oberfell erhält Ernährungsführerschein

Darum haben die LandFrauen RheinlandPfalz gemeinsam mit der IKK Südwest und der Sparkasse Koblenz an der Grundschule in Oberfell das Programm „Ernährungsführerschein“ durchgeführt.

Hierbei handelt es sich um ein praxisorientiertes Unterrichtskonzept für die dritte Klasse. Die Schüler lernen spielerisch in sechs bis sieben Doppelstunden kleine Gerichte zuzubereiten, Portionsgrößen einzuschätzen, Lebensmittel mit allen Sinnen wahrzunehmen und vieles mehr. Da die Klasse im vergangenen Schuljahr coronabedingt nicht daran teilnehmen konnte, wurde dies auf das vierte Schuljahr verschoben. Die leckeren Speisen wurden entsprechend des Hygienekonzepts der Schule und unter strenger Einhaltung der Maskenpflicht im eigenen Klassenzimmer von den Viertklässlern zubereitet. Im Vordergrund standen der Spaß und die kindgerechte Wissensvermittlung mit Kater Cook, dem Küchenmeister.

Zum krönenden Abschluss legten die Kinder eine schriftliche sowie eine praktische Prüfung ab, indem sie in diesem Jahr leider nur klassenintern ein kaltes Buffet zubereiteten, das sie anschließend selbst genießen durften. Als Anerkennung für die gewonnene Küchenkompetenz wurde jedem Kind ein persönliches Führerscheindokument mit seinem Passbild und dem Schulstempel überreicht. Die speziell geschulte Fachkraft Mathilde Gödert führte das Projekt in Klasse 4 gemeinsam mit der Klassenlehrerin Frau Mohr durch. Seit November fand wöchentlich eine Doppelstunde zu dem Thema statt und die Kinder stellten in Kleingruppen die leckersten Speisen her. Unterstützt wurde das Projekt von der IKK Südwest und von der Sparkasse Koblenz, die sich ebenfalls mit einer Spende an der Realisierung des Ernährungsführerscheins beteiligte.