Grüne Koblenz im Gespräch über die Schule der Zukunft

Passend zum Schulstart begrüßen die Koblenzer Grünen in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Grünzeugs“ den Schulleiter des Privaten Johannes Gymnasiums Lahnstein, Rudolf Loch, und die bildungspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion, Pia Schellhammer, um mit ihnen über den Schulstart, den Schulalltag in Corona-Zeiten und über GRÜNE Bildungspolitik zu sprechen. „Es gibt viel zu tun in unseren Schulen“, stellt Moderator Christopher Bündgen fest und formuliert gemeinsam mit seinen Gästen eine klare Vorstellung der Schule der Zukunft: „Schulen müssen Lern- und Lebensräume sein, in welche man gerne geht, in denen man Wertschätzung erfährt und in welche viel Geld investiert wird“, fordert Loch. Die Schule der Zukunft sollte nicht nur Co2 neutral gebaut sein, sondern auch zu einem nachhaltigen Leben und Lernen befähigen, sind sich alle einig. Pia Schellhammer ist wichtig, dass „Schule die individuelle Förderung ermöglicht. Dazu braucht es multiprofessionelle Teams in den Schulen und ausreichend gut ausgebildetes Personal. Auf diese Weise kann auch Inklusion in den Schulen gelingen.“

Die Grünen Koblenz werden sich in Zukunft noch umfassender mit dem Thema Bildung auseinandersetzen und haben dazu ein neues Thementeam gegründet. „Bildungspolitik braucht es auf allen Ebenen. Im Bund, im Land und vor Ort. Uns Grünen ist es sehr wichtig, in Koblenz alles für eine gute Bildung unserer Schüler zu unternehmen“, hält Bündgen fest. Den Podcast Grünzeugs finden Sie auf allen gängigen Podcastportalen und auf den Social Media Kanälen der Grünen Koblenz.

Pressemeldung Bündnis 90/DIE GRÜNEN KV Koblenz.