Geschmolzene Mülleimer und Straßenschilder

Die Verbandsgemeinde Vallendar hatte zu der Aktion aufgerufen. Mit Tüten, Greifern und Handschuhen ausgestattet machten sich alle auf den Weg, den Krebsbergweg in Urbar bis zum Wäldchen auf dem Mallendarer Berg in Vallendar von Unrat zu säubern. Dabei stießen die Helfer auf Unmengen an Flaschen, Getränkedosen und Mundschutzmasken, aber auch Kuriositäten wie zum Beispiel geschmolzene Mülleimer, Straßenschilder, Autoteile, kleine Bierfässer, Grillroste oder Kinderkleidung.

„Es ist wirklich unglaublich, was so alles in die Wälder geworfen wird. Abgesehen davon, dass jeder von uns Mülleimer vor der Haustür hat und es noch viele andere Möglichkeiten gibt seinen Unrat zu entsorgen, gibt es leider noch genügend Mitmenschen, die völlig ignorant und gewissenlos ihren Müll in unsere Wälder entsorgen“, so die Sprecherin der Grünen von Ortsverband Vallendar, Carmen Bohlender. „Hier geht es nicht nur um die Umweltverschmutzung, sondern auch um die Verletzungsgefahr für spielende Kinder, Hunde und den freilebenden Tieren“, so die zweite Sprecherin des Ortsverband Vallendar, Katrin Pletsch.

Insgesamt wurden etwa 4500 Liter Müll sowie diverse Geräte und Einzelteile eingesammelt. Ein erfolgreicher Dreck-weg-Tag ging nach zwei Stunden zu Ende. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass solche Aufräumtage noch öfter stattfinden werden.

Pressemitteilung: Bündnis 90/Die Grünen