Großzügigen Spende von Pflastersteinen an Kindergarten St. Peter und Paul

Der Kindergarten St. Peter und Paul in Urbar ist fertig gestellt. Der Außenbereich des neuen Kindergartens sollte entsprechend dem Neubau nachhaltig und ansprechend gestaltet werden. Zu beachten war, dass der Belag große Beanspruchung durch Müllabfuhr oder Anlieferverkehr standhalten und auch dauerhaft den Scherkräften, die durch einparkende Fahrzeuge entstehen, überdauern muss. Daher war es der Wunsch der Gemeinde, den öffentlichen Außenbereich des Kindergartens mit einem großen Natursteinpflaster zu pflastern. Dieser Belag aus wiederverwerteten, sehr hochwertigen Basaltpflastersteinen konnte nur durch einen großzügigen Urbarer Bürger verwirklicht werden. Gaurav Bhardwaj, der mit seiner Firma Stone Experts Natursteine vertreibt, hat die Pflastersteine kostenlos zur Verfügung gestellt und geliefert und damit die Gemeinde Urbar gesponsert.

„Ich freue mich sehr darüber, dass es Herr Bhardwaj ermöglicht hat, einen sowohl schönen wie auch stabilen Pflasterbelag vor dem Kindergarten herstellen zu können.“, betont die Ortsbürgermeisterin Karin Küsel. Die Steine sind gebraucht und werden nun in Urbar wiederverwendet. Sie stammen aus dem Straßenbau der Region. Bhardwaj engagiert sich als Urbarer Bürger seit Jahren auch für Urbarer Vereine zum Beispiel mit dem Trail Run des TV Urbar und betonte, dass er durch den Einsatz der Gemeinde viel Positives erfahren habe und gerne dafür auch etwas zurückgeben wolle. Bhardwaj setzt sich über seine Unterstützung in Urbar hinaus mit einem beeindruckenden sozialen Engagement für die Menschen in seinem Herkunftsland Indien ein. Mit seiner Initiative Heart.IN.Stone ermöglicht er eine mobile Augenarztpraxis und verteilt Brillen oder pflanzt tausende Bäume in ehemaligen Steinbrüchen für den Klimaschutz. Küsel betont: „Das Engagement von Herrn Bhardwaj beeindruckt mich sehr. Im Namen der Gemeinde bedanke ich mich für die gesponserten Steine sehr herzlich!“