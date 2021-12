Große Freude im Mampf

Schon fast ein Brauch ist es in den vergangenen Jahren geworden, dass der Lützeler SPD-Ortsvereinsvorsitzende und der SPD-Bundestagsabgeordnete Weihnachtsköstlichkeiten für die Besucher des Obdachlosenrestaurants Mampf in Lützel spenden. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Detlev Pilger ließ es sich ebenfalls nicht nehmen und beteiligte sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion: „Gerade in der Weihnachtszeit dürfen wir nicht die Menschen vergessen, denen es nicht so gut geht wie den meisten von uns.“

Der amtierende Bundestagsabgeordnete Thorsten Rudolph, der bei der Übergabe selbst nicht dabei sein konnte, richtete schöne Grüße aus. „Ich würde mich freuen, wenn wir dem einen oder der anderen eine kleine Freude machen würden.“ Und Dennis Feldmann, Vorsitzender der SPD Lützel, ergänzte: „Gerade das Mampf leistet sehr wichtige Arbeit. Es ist eine Institution im Stadtteil, gar nicht mehr wegzudenken!“ Bei der Übergabe jedenfalls konnte Erik, einer der Besucher, auch schon einen leckeren Schokoladenweihnachtsmann in Empfang nehmen.