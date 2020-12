Gläubige trafen sich zur Abendwanderung mit Kräutersegnung

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 12:56 Uhr

Am kirchlichen Feiertag Maria Himmelfahrt trafen sich einige Gläubige zur traditionellen Segnung von Kräutersträußen zu Ehren der Gottesmutter Maria.

Die Abendwanderung führte, verbunden mit Gebeten und Gesängen, zu einigen kleinen Kapellen. Dort fand auch die Segnung der Kräutersträuße durch unsere Gemeindereferentin statt. Im Anschluss blieben die Teilnehmer, unter Beachtung der Corona-Regeln, noch zu einem Umtrunk mit regem Gedankenaustausch.

Die Pfarrgemeinde Burgen möchte diese Zusammenkünfte bei ähnlichen Anlässen in den nächsten Jahren fortführen. Einige gesegnete Kräutersträuße liegen für Interessierte in der Kirche in Burgen.