Gesunde Schule – Ernährungsbildung an der Realschule plus in Bendorf

Die Karl-Fries-Realschule Plus in Bendorf setzt auf Gesundheitsförderung und bietet dank der Initiative der Lehrerin Jennifer Ingenhaag und der Unterstützung der BARMER den Schülern gesundheitsförderliche Projekte im Bereich der Ernährungsbildung an.

Wie bereits im vergangenen Herbst fand in den letzten Wochen Hauswirtschaftsunterricht der besonderen Art statt. Das Institut für Ernährungskommunikation besuchte wieder die Schüler der 8., 9. und 10. Klasse in Bendorf. „Es ist wichtig, dass Jugendliche sich selbst gesunde Mahlzeiten zubereiten können. Der Verein setzt sich dafür ein und geht mit verschiedenen Aktionen in Schulen. Besonders das Thema Lebensmittelmarketing spricht Jugendliche in ihrer Welt an, sodass der Einfluss der sozialen Medien hier positiv genutzt werden kann“ erklärt Nina Kiess, Dipl. Oecotrophologin und Vorstandsvorsitzende des gemeinnützigen Vereins aus Koblenz. Mit den Schülern besprach sie unter anderem den Einfluss von Influencern auf das eigene Kaufverhalten und den Einsatz von Zusatzstoffen in Fertigprodukten.

In praktischen Kocheinheiten in der schuleigenen Küche wurde das Gelernte anschließend in die Praxis umgesetzt. „Unsere Schüler profitieren von einer praxisnahen Ernährungsbildung und dieses Projekt stellt eine tolle Abwechslung zum regulären Unterricht dar.“ so Ingenhaag begeistert. Dank der Förderung „Gesunde Schule – gute Schule“ durch die Barmer in Koblenz konnte diese Aktion auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Und die Schüler waren sich allesamt einig: selbst gemacht schmeckt es am besten und freuen sich auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.