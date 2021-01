Gerüstet für das digitale Unterrichten – Neue Realität im schulischen Alltag

Kürzlich war es endlich soweit. 80 Schüler der Klassenstufe 5 der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus in Koblenz freuten sich über ihre schuleigenen iPads zur Nutzung im Fachunterricht und zu Hause.

Im Zuge der Umsetzung des Digitalpaktes des Bundes mit den einzelnen Ländern und des durch die Corona-Pandemie eingeführten Sofortausstattungsprogramms ermöglicht der Träger der Schule, die Stadt Koblenz, allen Kindern der Klassenstufe 5 die Nutzung eines geliehenen iPads. Damit das Arbeiten mit digitalen Medien im Unterricht integriert und Schlüsselfertigkeiten wie der Umgang mit bestimmten Programmen und Apps gelehrt werden kann, setzt die Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus auf die Umsetzung des Konzepts bereits ab Klassenstufe 5.

„Auch die neuen Fünftklässler des kommenden Schuljahres 2021/22 können sich über ein digitales Endgerät freuen“, so der Schulleiter Joachim Schmitz. „Unsere Schule führt in Klasse 5 Tablet-Klassen ein, damit auch unsere Jüngsten an die Schlüsselqualifikationen des 21. Jahrhunderts herangeführt werden können“. Für die Phase des Homeschoolings ist die Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus gut vorbereitet. „Bereits seit Beginn des Schuljahres bieten wir regelmäßig interne Schulungen für Kollegen zur Fortbildung im Bereich der Nutzung digitaler Medien an“, erläutert Joachim Schmitz, „dieses Angebot wird sehr gut angenommen“.

Die Vernetzung zwischen Lehrern, Schülern und Eltern findet über eine schuleigene Domäne statt, so dass alle Kontakte unter anderem über E-Mails hergestellt werden können. Für den Austausch von Unterrichtsmaterialien nutzt die Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus als langjährige Medienkompetenz Schule bereits seit vielen Jahren die Moodle Plattform des Landes Rheinland-Pfalz. „Diese Plattform hat sich während der Phase des Lockdowns bewährt und wird auch während des Regelunterrichts im Fachunterricht genutzt“, meint Martin Reif, der IT-Beauftragte der Schule.