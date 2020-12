Geocaching in der Realschule plus und FOS Untermosel

Mit seinem Team aus drei Mitschülern der Klasse 6b führt er das neue Projekt Geocaching durch, das Schulsozialarbeiter Daniel Kendel gerade leitet. GPS-Geräte hat er bereits gekauft, theoretisch funktioniert es per App aber auch auf normalen Handys.

Der Schulsozialarbeiter ermöglicht den Lehrern der Realschule plus und FOS Untermosel mit ihren Klassen nun digitale Schnitzeljagden. „Nach einer Einweisung am Gerät oder der App am Handy lotsen die GPS-Koordinaten die Schüler an ausgewählte Orte, an denen sie sich nun gut umschauen müssen, um auf einem Fragebogen bestimmte Fragen beantworten zu können“, erklärt Kendel. Dazu können bereits existierende Routen eines Internetportals etwa zu Sehenswürdigkeiten von Kobern-Gondorf heruntergeladen werden, darüber hinaus hat der Schulsozialarbeiter aber auch eigene Touren rund um das Schulgebäude konzipiert, die natürlich von den Fachlehrern je nach Bedarf erweitert werden können. „Ob etwa Bäume oder Gebäude erkannt werden müssen, ob also Fragen zu Biologie oder Geschichte gestellt werden: Geocoaching bietet sich auch als ideale Ergänzung zu den verschiedensten Unterrichtsfächern an,“ erklärt Kendel.

Das neue Angebot für die Lehrer der Kobern-Gondorfer Schule befindet sich noch in der Erprobungsphase. Einige Klassen waren bereits aktiv – mit sehr positiver Resonanz: „Beim Stichwort Wandern verdrehen Schüler eigentlich oft die Augen, aber für die Rallye mit dem GPS-Gerät sind sie schnell zu begeistern.“