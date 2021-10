Generationswechsel beim Wassersportclub Untermosel

Kürzlich hielt der Wassersportclub (W.S.C.) Untermosel im Restaurant-Café „Moselterrassen“ seine Jahreshauptversammlung ab. Es ging eine jahrzehntelange Ära beim Wassersportclub zu Ende. Der bisherige Vorstand, zum Teil mehr als 20 Jahre im Amt, wird durch ein junges, fünfköpfiges Team abgelöst. Die Vorsitzende Karen Mohrdieck-Türpe eröffnete die Versammlung und berichtete von den Schwierigkeiten, innerhalb der Pandemie das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Sie hob die erfreuliche Entwicklung mit der Kooperation der RS Plus Untermosel und FOS hervor, sei es die internen Aktivitäten der Schule oder die gemeinsamen Umweltaktivitäten 2020 und 2021. Besonderen Dank erhielt Schriftführer und Schatzmeister Gerd Haag für die geleistete Arbeit, insbesondere für das Akquirieren von Förderungen und Zuschüssen.

„Die Sanierung des Boothauses wurde vergangenen Jahres erfolgreich abgeschlossen und wir haben eine solide Finanzlage. Damit hat der künftige Vorstand gute Bedingungen für eine erfolgreiche Vereinsarbeit“, so die Vorsitzende Mohrdieck-Türpe. Für die kürzlich verstorbene zweite Vorsitzende, Jutta Haag, wurde eine Schweigeminute eingelegt. Karen Mohrdieck-Türpe würdigte vorher das große Engagement ihrer ehemaligen Stellvertreterin sowie ihre Verdienste um den Verein. Sportwart Hardy Türpe bedankte sich in seinem Bericht bei den Mitgliedern Sara Stein und Mathis Lohn für die Unterstützung im sportlichen Bereich. Die Zusammenarbeit mit der RS Plus sei in jeder Hinsicht eine Bereicherung für den Verein. Schulsozialarbeiter Daniel Kendel, zugleich auch W.S.C.-Mitglied, ergänzte: „Das 4-Wochen-Programm mit den Schulklassen auf dem W.S.C.-Gelände, vor den diesjährigen Sommerferien, war für alle Beteiligte gerade in dieser nicht einfachen Zeit sehr wichtig.“

Nach einem positiven Kassenbericht wurde der Vorstand einstimmig entlastet und die Neuwahl des Vorstandes brachte folgendes Ergebnis:

Erste Vorsitzende: Sara Stein

Zweiter Vorsitzender: Mathis Lohn

Schatzmeister: Ulf Schmidt

Schriftführerin: Vera Bänfer

Sportwart: Mathis Lohn

Zweiter Sportwart: Magnus Stein

Als Kassenprüfer stehen Manfred Hofmann und Rainer Lohn zur Verfügung. Nachdem unter Punkt Verschiedenes noch einige Themen diskutiert wurden, bedankte sich der „neue Vorstand“ bei seinen Vorgängern für die geleistete Arbeit und den Zusammenhalt des Vereins, jeweils mit einem Blumenpräsent. Die neue Vorsitzende Sara Stein schloss nach knapp zwei Stunden eine lebhafte und gute Versammlung. Herbst-Arbeitstag: Samstag, 6. November, Treffpunkt um 9 Uhr auf dem Vereinsgelände.

Pressemitteilung W.S.C. Untermosel