Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: Experte informierte über Divertikulitis

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 16:38 Uhr

Bei der Divertikulitis handelt es sich um einen Entzündungsprozess, der von Dickdarmdivertikeln, also bläschenartigen Ausstülpungen der Darmwand, ausgeht und nicht oder zu spät behandelt zu ernsthaften Komplikationen führen kann.

Die Ursachen für die Zivilisationserkrankung liegen im Wesentlichen in unseren Lebensgewohnheiten. Fragen rund um dieses Thema wurden in einer Telefonsprechstunde von Dr. Walter Pütz, Leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Kemperhof, beantwortet. „Wichtig ist, dass auf eine ausgewogene und ballaststoffreiche Kost geachtet wird, die zu einem regelmäßigen und weichen Stuhlgang führt. Auch auf eine Trinkmenge von zwei bis drei Litern täglich, vor allem Wasser und ungesüßte Tees, auch während der Mahlzeiten sollte geachtet werden“, so der Experte. „Wenn der Stuhlgang trotzdem permanent zu hart ist, können stuhlerweichende Granulate helfen. Vermeiden Sie zu starkes Pressen beim Stuhlgang.“ Pütz wies auch darauf hin, dass eine regelmäßige körperliche Betätigung und der Abbau von Übergewicht helfen, eine Divertikulitis beziehungsweise die damit verbundenen Komplikationen zu verhindern.

Doch wann ist eine Operation unumgänglich? „Hier haben sich aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Leitlinien geändert. Ein Notfall besteht bei freier Perforation eines oder mehrerer Divertikel mit nachfolgender lebensbedrohlicher Bauchfellentzündung. Ein geplanter Eingriff ergibt sich bei einer komplizierten Divertikelentzündung, die zum Beispiel durch eine Eiterbeule, einen sogenannten Abszess, oder eine ausgeprägte Enge im befallenen Darmabschnitt entsteht“, erläutert der Spezialist. „Häufige Divertikulitisschübe erhöhen nicht das Risiko eines Darmdurchbruchs und damit eines akuten Notfalls. Vermindern die Schübe jedoch die Lebensqualität, können Betroffene und Operateur sich gemeinsam für einen operativen Eingriff aussprechen.“

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.gk.de, Kontakt und Anmeldung zur individuellen Sprechstunde in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Kemperhof über das Chefarztsekretariat, Telefon 0261/499-2252, E-Mail: allgemeinchirurgie-koblenz@gk.de.