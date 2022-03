Gemeinsame Impfaktion der Weitersburger Ärzte

Mehr als 150 Personen aus Weitersburg und der nahen Umgebung kamen amkürzlich in die Schulturnhalle zum Impfen. Und das trotz bundesweit rückläufiger Tendenz. Eine beachtliche Anzahl, womit nicht zu rechnen war, darüber waren sich alle beteiligten Helfer und Ärzte einig. Die Aktion wurde von der Weitersburger CDU angestoßen und schnell waren heimische Ärzte und der DRK Ortsverein überzeugt. Die Planung und Vorbereitung der Veranstaltung, konnte also beginnen.

Bereits vor neun Uhr waren die ersten Impfwilligen vor Ort und wurden am Eingang der Halle von fleißigen Helfern der Weitersburger CDU und vom DRK in Empfang genommen. Nachdem der bürokratische Teil, das Ausfüllen einer Einwilligungserklärung erledigt war, ging es weiter zur nächsten Station, der Anmeldung beim Ärzteteam. Die Ärzte waren Dr. Gernot und Dr. Christian Nick sowie Dr. Nicolas Hoffmann, samt ihren Helferteams. Bei strahlendem Frühlingswetter konnten so mehr als 150 Personen geimpft werden. Alle waren über das unkomplizierte Angebot erfreut, ohne Voranmeldung und der Tatsache, dass mehrere Impfstoffe in ausreichender Menge zur Auswahl standen.

Ohne die professionelle Unterstützung vom DRK Ortsverein Weitersburg und auch den zuständigen Impfärzten samt ihren Teams, hätte die Durchführung der Aktion natürlich nicht so hervorragend funktioniert. Unser besonderer Dank gilt allen Helfern von beiden Organisationen, dem Ärzteteam und natürlich auch der Ortsgemeinde Weitersburg für die Nutzung der Schulturnhalle. Über eine Wiederholung der Aktion bei Bedarf im späteren Jahresverlauf, wurde bereits beim gemeinsamen Aufräumen und einem kühlen Getränk nachgedacht.

Ein toller Nebeneffekt der Impfaktion ist noch anzumerken: In der aufgestellten Spendenbox war am Tagesende ein beachtlicher Betrag in Höhe von 270 Euro, die auf direktem Wege an eine Hilfsorganisation für die Ukraine weitergeleitet werden. Zusätzlich wird das Ärzteteam eine Spende dem Weitersburger DRK zur Verfügung stellen.

Pressemitteilung CDU Weitersburg