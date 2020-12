Gemeinde Oberfell informiert

Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 13:42 Uhr

„Ein großes Dankeschön möchte ich im Namen der Ortsgemeinde Oberfell dem Bürgerverein Oberfell aussprechen für das Aufstellen eines Handfahrrades auf dem Platz der Sänger-Linde.

So können sich auch unsere älteren Mitbürger ein wenig fit halten. Vielen Dank für diese tolle Initiative,“ berichtet Ortsbürgermeister Detlef Reil.

Spielplätze und Bouleplatz sind wieder geöffnet

Laut der Fünften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 30. April sind folgende Auflagen zu beachten: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum (das heißt auf dem Spielplatz) ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig. Zu anderen als den in Satz 1 genannten Personen ist in der Öffentlichkeit (das heißt auf dem Spielplatz), wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein Umgangsrecht weiterhin auszuüben.

Blutspende am 15. Mai in der Mosella Halle Oberfell

Der nächste Blutspendetermin führt der DRK Ortsverein Brodenbach-Oberfell am 15. Mai in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Mosella Halle in Oberfell durch.

Bedingt durch die geforderten Abstandsregeln und Abläufe während der Blutspende musste der Spendenort von der Schule in Burgen nach Oberfell in die Halle verlegt werden. „Wir bitten den Termin vorzumerken und rufen zur Blutspende auf.“

Bericht von: Detlef Reil