Gelungene Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Foto: David Oster

Unter der Leitung ihres Chorleiters Thomas Oster hat der Kirchenchor Cäcilia Güls mit seinen derzeit 42 Aktiven bereits im Oktober zu einem „WeihnachtsChorProjekt“ eingeladen. Und dieser Einladung sind dann etwa 25 Sängerinnen und Sänger gefolgt. In sechs Chorproben haben sie sich in großer Runde auf dieses Konzert vorbereitet.

Beginnend auf der Empore startete die Aufführung in der übervoll besetzten Pfarrkirche in Güls – mit kräftigem Gesang und Orgelklängen. Während alle Besucher zusammen mit dem Projektchor „Tochter Zion“ sangen, betraten die etwa 50 Sängerinnen und Sänger von Kinderchor und Jugendchor die Stufen des Altarraumes. Es folgten weitere konzertant vorgetragene adventliche und weihnachtliche Gesänge, bevor dann im zweiten Teil des Konzertes das Singspiel „Nachrichten aus Bethlehem“ begann. Alle Kinder zogen Kostüme an, Projektchor und Jugendchor positionierten sich um und ein Nachrichtensprecher schaltete live zu einem Reporter auf die Felder von Bethlehem. Und so sahen und hörten alle Besucher eine herzergreifende Herbergssuche von Maria und Josef, erschrockene Hirten, ein Treffen mit der Hl. Elisabeth, die Verkündigung des Engels, viele bunte Vögel an der Krippe, farbenfrohe Könige aus dem Morgenland – ein wahres Feuerwerk von solistischen Darbietungen, Sprechrollen, vielen weiteren chorischen Gesängen von Kinderchor, Jugendchor und Projektchor und gemeinsame Lieder mit allen Besuchern.

Und als dann das Singspiel mit einem Lied über ein kleines Lamm seinen Höhepunkt erreichte, wollte der lang anhaltende Applaus des Publikums mit stehenden Ovationen nicht mehr enden. Mit den Dankesworten der Vorsitzenden des Kirchenchores Marlies El-Cheikh und einem gemeinsamen Schlusslied endete dieses ganz besondere Konzert in der Gülser Pfarrkirche St. Servatius.