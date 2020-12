Gefundenes Geld wurde dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Koblenz gespendet

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 10:49 Uhr

Der Besitzer des Geldes, dass sie Mitte Dezember 2019 auf einem Parkplatz in Lahnstein gefunden habe und von dort zur Polizei brachte, habe sich nicht gemeldet. Demnach wurde ihr das Geld überwiesen.

Für die pensionierte Krankenschwester war es von Anfang an klar, den Betrag in Höhe von 145 Euro Kindern und Jugendlichen mit einer lebensverkürzenden Krankheit zu spenden. So freute sich Dirk Griesel, Dipl.-Sozialpädagoge im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Koblenz, als ihm Frau Groll das Geld in der Geschäftsstelle überreichte. Sie und ihre Tochter unterstützen den Verein bereits seit längerem mit vielen Aktionen. Der Koblenzer Hospizverein dankt der ehrlichen Finderin, denn Spenden ermöglichen und sichern die Weiterarbeit des gemeinnützigen Vereins in und für die Gesellschaft.