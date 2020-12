FWV paddelt auf der Rur

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 09:34 Uhr

Nachdem der Freie Wassersportverein Vallendar (FWV) in diesem Jahr bisher so viele Touren hatte absagen müssen, kam das geplante Paddeln auf der Rur gerade recht, um den jüngeren Kajakern einmal zu zeigen, was echtes Kehrwasser ist.

So nahmen sie kürzlich die recht weite Anfahrt Richtung Hohe Eifel in Kauf, gut ausgerüstet mit allem, was dazu gehört: Kajak und Paddel sowieso, dazu Helm, Schwimmweste und auch warme Kleidung. Bereits kurz nach dem Einstieg in Heimbach schlängelt sich die Rur im mittleren Abschnitt wunderschön und schnell fließend durch die Landschaft – das Ufer mal durch hohe Bäume, mal durch üppige Wiesen gesäumt. Kleine Schwallstellen luden zum Spielen ein und machten die Tour interessant. So bewältigten die Gruppe die lange Strecke auf dem Fluss selbst sehr zügig. Den langen Weg über den Rurstausee zum Schluss hätten sich Einige zwar gerne erspart, dennoch gab es nur zufriedene Gesichter bei der Ankunft zu Hause.

Das Sommertraining läuft noch bis zu den Herbstferien. Nach den Herbstferien steigt der FWV in den Wintertrainingsplan ein. Diese und mehr Informationen sind immer unter www.fwv-vallendar.de zu finden.