Vallendar

Fröhliches Weinfest im Seniorenheim St. Josef Vallendar

An Rhein und Mosel ist es Tradition in den Herbsttagen ein Weinfest zu feiern. Auch wenn Vallendar kein bekannter Weinort ist, so liegt die Kleinstadt dennoch am schönen Rhein, einer doch in ganz Deutschland bekannten Weinanbauregion.