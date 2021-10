Fröhliches Klassentreffen in Moselweiß

Nach einem Gang über den Friedhof lud Prälat Hans Lambert zu einer kurzen Besinnung in die St.-Laurentius-Kirche ein. Er regte an zu einem Vergleich des Frauenbilds früher und heute. Dabei stellte er die heilige Hildegard von Bingen in den Fokus, die für ihre Zeit eine außergewöhnlich gebildete, moderne Ordensfrau und Heilkundlerin war. Die Anwesenden gedachten auch ihrer Deutschlehrerin und langjährigen Leiterin der Schule, Schwester Maria Hildegard Krohmann, der verstorbenen Ordensschwestern und Lehrerinnen sowie der Mitschülerinnen. Beim Gläschen Moselweißer Wein und vielen Erinnerungen in fröhlicher Runde klang der Tag im „Antoniushof“ aus.