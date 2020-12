Fritz-Straßmann-Realschule plus verabschiedet 44 Absolventen in der Bopparder Stadthalle

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 12:22 Uhr

Unter ungewöhnlichen Umständen, in ungewohntem Rahmen und unter strengen Hygienevorschriften hat die Fritz-Straßmann-Realschule plus Boppard am vergangenen Freitag ihre Abschlussschüler verabschiedet.

Die 60 Sitzplätze, die das Hygienekonzept des Stadthallenmanagements für die normalerweise bis zu 450 Personen fassenden Stadthalle festschreibt, zwang die Schule zu harten Einschnitten bei der Zeugnisübergabe. Eltern, die bei der Schulentlassung ihrer Kinder gern dabei gewesen wären, mussten aus Platzgründen vor der Tür warten. Auch wurden für die Entlassschüler mit Berufsreifeabschluss und jene mit Sekundarabschluss I separate, verkürzte Feiern durchgeführt. In dem Spagat zwischen Einhaltung der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung und dem Wunsch, den zu verabschiedenden Schülern ein schönes Abschlusserlebnis zu bescheren, gelang es den Klassen mit den Klassenlehrerinnen Christina Höfer, Julia Krohmer, Tanja Lohmer und Klassenlehrer Markus Calovini dennoch, ein emotional bewegendes, ansprechendes Programm zu präsentieren. Der Rede des Schulleiters Patrick Loosen folgten Videopräsentationen der Schulzeit der Abschlussklassen, Beiträge der Klassen- und Schülersprecher, Verleihung von Lehrerpreisen durch die Schüler und natürlich die Auszeichnung besonders engagierter Schüler durch Ehrenpreise. Der mit 300 Euro dotierte Preis der László-Gilányi-Stiftung ging in diesem Jahr an die Schülerin Hermine Berg, die die Schule durch Teilnahme an zahlreichen Projekten, unter anderem zwei Preisverleihungen durch Bildungsministerin Stefanie Hubig in Mainz, verschiedenen Jugend-forscht- und MINT-Projekten sowie vorbildliche Haltung und Einsatz sehr unterstützt hat. Timon Gras und Hermine Berg erhielten einen Buchpreis und die Urkunde der Ministerin für besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft. Von den 44 Absolventen erreichten acht den Abschluss der Berufsreife und 36 den qualifizierten Sekundarabschluss I, davon erhielten 16 eine Empfehlung zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe oder eines beruflichen Gymnasiums.

Ihren Abschluss haben gemacht: Ferit Gazel (Koblenz), Ibrahim Sabirsuyu (Boppard), Peter Vogt (Boppard Fleckertshöhe), Shalin Franke (Koblenz), Anna–Lena Hufft (Spay), Samer Abdul (Karbach), Eva Arsnukajev (Rhens), Hermine Berg (Boppard), Jamie Etzold (Boppard), Maximilian Grein (Emmelshausen), Isabel Hauck (Boppard), Marlene Häuser (Boppard-Buchholz), Maja Heidenreich (Spay), Louis Hilgert (Spay), Glishan Jafo (Rhens), Mohamad Keftarou (Boppard), Angelina Krämer (Boppard), Maya Malas (Boppard-Bad Salzig), Sabine Müller (Pfalzfeld), Daniel Nutz (Boppard-Bad Salzig), Luisa Olm (Boppard), Virginia Olzem (Boppard-Bad Salzig), Mayas Qasem (Boppard), Laetitia Schemmel (Emmelshausen), Tarek Shakaki (Boppard), Leonie Windheuser (Boppard), Sophia Birkenheier (Boppard-Buchenau), Luca Bonura (Boppard), Justin-Merlin Decker (Boppard-Buchenau), Acelya Drewes (Bad Salzig), Erwin Frank (Boppard-Buchholz), Timon Gras (Boppard Buchenau), Kevin Isola (Spay), Nancy Kemp (Boppard), Yosif Krastev (Bad Salzig), Lucas Lohr(Halsenbach), John Müller (Bad Salzig), Eileen Schlosser–Manke (Rhens), Leon Schmidt (Spay), Anna Schnorbach (Gondershausen), Jenny Scholl (Boppard-Buchholz), Marlon Schönwälder (Boppard), Ivka Tomic (Bad Salzig) und Lara Winkler (Rhens).