Frischekick für Nachwuchskicker – evm mit Herz unterstützt SV Weitersburg

Mit daran beteiligt war auch Oliver Schneider. Er engagiert sich für seine Heimatregion und die Menschen, die dort leben. Das Projekt wollte er daher unterstützen und reichte es bei seinem Arbeitgeber, der Energieversorgung Mittelrhein (evm) im Rahmen von „evm mit Herz“ ein. Mit Erfolg: Das Unternehmen unterstützt das Engagement seines Mitarbeiters mit 1000 Euro. Den sportbegeisterten Weitersburgern konnte er damit einen Herzenswunsch erfüllen.

Die evm unterstützt mit ihrer Initiative „evm mit Herz“ das soziale Engagement ihrer Mitarbeiter. Die rund 1000 Mitarbeiter des Energie- und Dienstleistungsunternehmens sind in der Region zu Hause und zeigen dies auch. Viele wollen in ihrem Umfeld auch persönlich etwas zur Lebensqualität beitragen. Und weil soziale Projekte meist finanzielle Unterstützung benötigen, hilft das kommunale Unternehmen, dass die Projekte ihrer Mitarbeiter auch umgesetzt werden können. Bezuschusst werden Projekte von Mitarbeitern, die einen gesellschaftlichen Beitrag für das Leben in den Kommunen leisten. Die Vorhaben können vielseitig sein: dem Sport dienen, den Hilfs- und Rettungsdiensten, der Kunst und Kultur, der Gesundheit und dem Sozialen sowie der Bildung und Erziehung. Sie müssen ausschließlich einen gemeinnützigen Charakter haben.