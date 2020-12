Friedenslicht trotz(t) Corona

Das Friedenslicht aus Bethlehem wurde trotz der bestehenden Verordnungen im Rahmen der Corona-Pandemie an interessierte Menschen in der Region ausgeteilt.

In einer kurzen Andacht im X-Ground, der Kirche der Jugend im Rauental, wurde zur diesjährigen Losung „Frieden überwindet Grenzen“ das Licht am dritten Advent feierlich übergeben. Durch die Andacht führten der Koblenzer Jugendpfarrer Martin Lascewicz, Superintendent Rolf Stahl sowie der Imam der Bosnischen Gemeinde in Koblenz Asim Jelovac.

Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto: „Frieden überwindet Grenzen“. Überall erleben wir Grenzen: zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen Religionen und zwischen Ideologien. Je fester und stärker diese Grenzen ausgeprägt sind, desto schwieriger ist es oft, diese Grenzen zu überwinden. Dafür braucht es Mut, Stärke, Zielstrebigkeit, die Bereitschaft offen auf Andere zuzugehen, den eigenen Standpunkt zurückzustellen und Kompromisse zu schließen. All das sind Kennzeichen friedlichen Zusammenlebens. Wer sich dafür einsetzt, hält gleichzeitig den Wunsch nach Frieden lebendig und arbeitet aktiv an der Überwindung jeglicher Grenzen. Nur gemeinsam können Grenzen überwunden werden. Dazu möchten wir „alle Menschen guten Willens“ mit dem diesjährigen Motto aufrufen. Schon Mahatma Ghandi war sich bewusst: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.“

Jedes Jahr machen sich Pfadfinder gemeinsam mit vielen Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause zu holen. Dabei überwindet es einen über 3000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander.

Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es ist, wenn sich Grenzen bilden, wenn Grenzen sogar geschlossen werden und wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden. Das Coronavirus hat uns aufgezeigt, wie zerbrechlich unser gesellschaftliches Zusammenleben ist, aber auch wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln und Zuversicht sind. In diesem Sinne freuen wir uns, mit dem Friedenslicht ein besonderes Zeichen des Zusammenhalts in einem besonderen Jahr setzen zu können. Das Friedenslicht steht weiterhin im X-Ground, Kirche der Jugend, sowie der City-Kirche während der Öffnungszeiten zur Abholung bereit.

Bericht von: VCP Gau Nassau Oranien