Friedensaktion an der BBSW

Kürzlich fand in der vierten Stunde im Innenhof des Hauptgebäudes in der Cusanusstraße in Koblenz eine Schulveranstaltung unter dem Motto „Die BBS Wirtschaft setzt Zeichen. Frieden. Demokratie. Menschenrechte.“ statt. In diesem Rahmen wurde Raum gegeben für Gedanken, Impulse, Musik und andere Zeichen der Hoffnung. Es sind Zeichen, die alle in diesen Tagen so dringend brauchen.

Die Schulleiterin, Frau Oberstudiendirektorin Beate Kraemer, hob in ihrer Eröffnungsrede die Relevanz des Zusammentreffens hervor: „Es ist schön, dass alle zusammenkommen, da niemand in diesen bedrückenden Tagen alleine sein möchte. Das alles wird den Krieg sicherlich nicht beenden. Aber wir zeigen damit, dass uns Krieg und Unterdrückung nicht gleichgültig sind, dass wir mitleiden und mitfühlen.“ Sowohl Lernende als auch Lehrer verschafften ihren Gedanken und Gefühlen in Form von Liedern, selbstverfassten Gedichten und Reden auf der Bühne Ausdruck. Die Schulsprecherin Jeta Tairi sagte: „Auf negative Situationen müssen wir positiv reagieren. Auf Hass müssen wir mit Liebe antworten, denn nur so kommen wir aus diesem Kreislauf heraus.“ Dennis Schaefers aus dem Beruflichen Gymnasium sprach: „Ich erfahre, dass im Alltag vermehrt russischstämmige Mitschüler angefeindet werden. Doch eines müssen wir alle begreifen: Es ist kein Krieg Russlands, es ist ein Krieg Putins! Hiermit soll der klare Appell verbunden sein, sich jetzt nicht gegeneinander zu richten, sondern in dieser harten Zeit zusammenzustehen.“

Nach einer Schweigeminute fand die Aktion ein besonderes Ende: Alle am Schulbetrieb Beteiligten positionierten sich in Form des Peace-Zeichens auf dem Schulhof. Sie sangen gemeinsam das Lied „Give peace a chance“ von John Lennon. Jenes stimmte der Deutsch-Leistungskurs (Gy 19) des Beruflichen Gymnasiums an. Die Aktion ergänzte in eindrucksvoller Weise die notwendig gewordenen Gesprächsangebote, die den Schüler derzeit zum Krieg in der Ukraine unterbreitet werden. Die Veranstaltung ist erst ein Auftakt. Lernende und Lehrer denken gemeinsam über Unterstützungsmöglichkeiten für die durch den Ukraine-Krieg leidenden Menschen nach.