V. Specht V. Specht V. Specht V. Specht

Besonders in diesem Jahr spüren wir Menschen, wie es ist, wenn Grenzen geschlossen werden und wir in unserer Freiheit beschränkt werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig wir Menschen doch sind. Umso schöner ist es, wenn für uns alle ein Licht brennt. Wie jedes Jahr wird das Friedenslicht aus Bethlehem wieder zu den Menschen in aller Welt gebracht. Die Friedenslichtaktion steht unter dem Motto: Frieden überwindet Grenzen. Wer möchte, kann sich das Friedenslicht am 13. und 14. Dezember in einer der drei Kirchen in Pfaffenheck, in Udenhausen oder in Nörtershausen, abholen.