Freundschaftskreis Vallendar/Cercy-La-Tour – Im Bann des Virus

Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 16:33 Uhr

Am 11. März hat der Freundschaftskreis noch so gerade eine gut besuchte Mitgliederversammlung durchgeführt. Und dann begannen die Streichungen im Jahresprogramm.

Der Square de Vallendar im Jahr 2018… privat …und 2020. privat Test zum Grillfest beim kleinen Stammtisch. privat

Die geplanten Seminarabende Fischmenü, Wein-Käse-Seminare sowie die monatlichen Stammtische im April und Mai wurden ersatzlos gestrichen. Jetzt fiel auch noch die diesjährige Begegnung in Burgund ins Wasser. Vereinsamt, ohne Fahnen und Begrüßungsbanner, liegt der Square de Vallendar an der Rue de Vallendar an den Tagen geplanten Begegnung. Das Treffen in Cery-la-Tour wurde auf das nächste Jahr verschoben.

Vorsorglich hat der Freundschaftskreis beschlossen, auch die 37. Boule-Meisterschaft abzusagen. Die Logistik zur Durchführung der zweitägigen Veranstaltung ist nicht organisierbar. Aber das Grillfest zum Französischen Nationalfeiertag, 14.07., wird voraussichtlich durchgeführt werden. Beim ersten kleinen Stammtisch nach neun Wochen Pause wurde ein erster Versuch dazu getestet.