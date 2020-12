Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 15:39 Uhr

Vallendar

Freundschaftskreis Vallendar veranstaltete Gartenfest – weitere Termine geplant

Die diesjährige Feier zum Französischen Nationalfeiertag stand noch immer im Zeichen des Corona-Virus. Während in den Vorjahren bis zu 60 Teilnehmer an dem Gartenfest teilnahmen, war die Gruppe in diesem Jahr auf 35 Personen beschränkt.