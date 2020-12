Freundschaftskreis Lux-Wolken traf sich wieder

Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 12:35 Uhr

Nachdem der für April geplante Stammtisch coronabedingt ausfiel, konnte man sich nun wieder in zwangloser Runde treffen, selbstverständlich unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienevorschriften. Ziel war das griechische Restaurant Delphi am Flugplatz Winningen. Nach vorheriger Anmeldung hatten sich 21 Vereinsmitglieder um 19 Uhr dort eingefunden, wo schon zwei lange Tische auf der Außenterrasse für die Gruppe reserviert waren. Wirklich viel gab es zu erzählen, nachdem man sich so lange nicht gesehen und ausgetauscht hatte. Und so wurde während des sommerlich milden Abends gemütlich auf der Terrasse des Delphi gegessen, getrunken und geplauscht. Nebenbei waren auch einige Flugzeuge beim Starten und Landen zu beobachten, einschließlich eines gelandeten Notarzt-Hubschraubers der Johanniter. Zum Glück war es kein Notfall-Einsatz sondern nur ein kurzer Stopp zum Auftanken der Maschine. Als der Wirt des Delphi gegen 21.30 Uhr die Markise über der Terrasse eingefahren hat, entschied sich die Gruppe nach Hause zu fahren, da es doch zu kühl draußen wurde.

So freut man sich schon auf den nächsten Lux-Treff und hofft, dass dieser wie geplant am 28. Oktober stattfinden kann. Zunächst bietet sich am Freitag, dem 21. August in der Goloringhalle in Wolken die Möglichkeit, die Mitgliederversammlung des FKLW zu besuchen.