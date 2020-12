Freundschaftskreis Cranleigh-Vallendar Friendship Club veranstaltete Road Bowling auf Niederwerth

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 09:09 Uhr

Das Foto zeigt das Sieger-Team. privat Das Foto zeigt alle Teilnehmer in der Halbzeit-Pause. privat Das Foto zeigt ein Team im Wettkampf. privat Das Foto zeigt die Einweisung durch Dr. Michael Wachsmann. privat

Nach einer stürmischen und regnerischen Nacht zeigte sich der Himmel heiter bis sonnig, was durchaus der Stimmung unter den Teilnehmern entsprach. Neben den Mitgliedern des Freundschaftskreises Cranleigh-Vallendar hatten sich mehrere Gäste aus der Verbandsgemeinde Vallendar zum beliebten Event angemeldet, so dass insgesamt 28 Spieler auf fünf Mannschaften per Los verteilt wurden. Die Einweisung in die Spielregeln sowie die Ausstattung jeder Mannschaft mit Klemmbrett, Papier, Stift und der jeweils passenden Kugel übernahm das Vorstandsmitglied Dr. Michael Wachsmann. Nachdem er die Organisation bereits im vorigen Jahr souverän gemeistert hatte, fiel ihm wie selbstverständlich die gleiche Aufgabe wieder zu, getreu dem englischen Sprichwort 'Never change a winning team'.

Gegen 10.30 Uhr setzte sich die erste Mannschaft mit ihrer Kugel in Bewegung, um den knapp vier Kilometer langen Parcours rund um den südlichen Teil der Insel mit möglichst wenigen Würfen zu bewältigen. Unverzichtbarer Begleiter der fünf Teams war wie immer der mitgeführte Bollerwagen, der mit seiner Ladung von Glühwein, Whisky, Bier, Wasser und Knabberwürstchen die nachlassenden Kräfte der Sportler bei der Pause auf dem halben Weg stärkte.

Die Schwierigkeit des Parcours wurde in diesem Jahr durch die ungewöhnlich hohe Anzahl von Spaziergängern, Joggern, Kindern auf Fahrrädern und Hunden gesteigert – letztere vor allem durch ihre übereifrige Bereitschaft, die rollende Kugel dem jeweiligen Werfer zu apportieren, was ihnen jedoch keinerlei Lob einbrachte. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme war jedoch der spannende Wettbewerb unfallfrei um 13 Uhr zu Ende, und die Sieger konnten ermittelt werden. Die Plätze vier und fünf belegten die Mannschaften „Merlin“ beziehungsweise „Lancelot“, den zweiten Platz teilten sich „Druiden“ und „Excalibur“ mit jeweils 83 Würfen. Eindeutiger Sieger war das Team „Parzival“ mit Ingrid Kirch, Peter Loewer, Angelika Lohmann, Kurt Pfahl, Sandra Scheuren und Jutta Wachsmann, die nur 68 Würfe benötigt hatten.

Kurz darauf trafen sich alle Teilnehmer am Rheinufer im Restaurant Mediterraneo wieder, um das norddeutsche Gericht „Grünkohl mit Pinkel“ als traditionellen Abschluss der Veranstaltung zu genießen. Vor der Mahlzeit wurde die Siegerehrung mit Verleihung von Vallen-Talern durch die Vorsitzende Sandra Scheuren vorgenommen, und alle freuten sich schon auf eine ebenso erfolgreiche Wiederholung des Road Bowling im Jahre 2021.