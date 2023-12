Freundeskreis unterstützt mit Musikinstrumenten

Peter Balmes, Vorsitzender des Freundeskreises (von links), Anne-Leonie Balmes, Schatzmeisterin, Jörg Gauchel, Fachbereichsleiter der Musikschule, Ruta Hazzan, Fachlehrerin, Dominik Grimm, Leiter der Musikschule, und Dorothea Buchwald, stellvertretende Leitung, bei der Übergabe. Foto: Peter Balmes

Der Freundeskreis unterstützt und fördert die Kunst und musikalische Erziehung von Schülerinnen und Schülern an der Musikschule der Stadt Koblenz. Die Beiträge der Mitglieder und Spenden fließen hierbei in die Beschaffung von Instrumenten und Musikzubehör und in die Förderung besonders begabter Musikschüler, so der Vorsitzende des Freundeskreises, Peter Balmes. Der Leiter der Musikschule, Dominik Grimm und seine Stellvertreterin Dorothea Buchwald nahmen die Spende mit großer Freunde entgegen.

Der Vorstand des Freundeskreises blickt mit Stolz auf die an der Musikschule der Stadt Koblenz qualitativ hochwertige Unterrichtung in den Bereichen musikalischer Früherziehung, elementarer Musikpädagogik und der Instrumentalmusik und Gesang. Der Freundeskreis wurde 1974 als Förderverein der städtischen Musikschule ins Leben gerufen und feiert im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Informationen zum Freundeskreis unter: www.freundeskreis-musikschule.de

Pressemitteilung: Freundeskreis der Musikschule der Stadt Koblenz