Freiwilliges Angebot Sommerferienschule wurde umgesetzt

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 13:19 Uhr

Das ist eine der Erfahrungen, die die Lehrerinnen in der Sommerferienschule an der Untermosel machen durften. Die Fachkonferenz Asyl-Migration-Integration des Dekanates Maifeld-Untermosel konnte 22 Kinder an der Untermosel kürzlich im Sonderunterricht begrüßen. An den drei Standorten Winningen, Dieblich und Kobern kamen drei Gruppen jeweils für eine Woche im Rahmen der Sommerferienschule des Kultusministerium zusammen. Zwei angehende Lehrerinnen bereiteten unter den gegebenen Hygienevorschriften Kinder auf das kommende Schuljahr vor. Drei Stunden täglich erweisen sich besonders im Einzelunterricht sehr effektiv.

Es begann in der Gemeindehalle in Dieblich. Die beiden Refrendarinnen begrüßten neun Kinder. Vor allem Deutsch und Mathematik waren in Einzelunterricht und in kleinen Gruppen Thema. Die Schüler wiederholten bereits Gelerntes und konnten den Stoff, der im Corona-Unterricht nicht gut bearbeitet werden konnte, erneut begreifen. Eine Woche später öffneten sich die Tore des Pfarrheims St. Lubentius in Kobern für neun Schüler und in Winningen für vier Schüler. Die großen Räumlichkeiten und die Möglichkeiten, ins Freie zu gehen, entzerrten die Unterrichtseinheiten und schafften Raum für die nötigen Pausen.

„Es war für mich eine tolle Gelegenheit, selbständig meine künftige Rolle als Lehrerin einzuüben. Gleichzeitig ist mir bewusst geworden, wie dringlich unsere Kinder Begleitung brauchen, um mit der neuen Lernsituation fertig zu werden“, meint Ajete Mehmeti, die Koberner Refrendarin. „Für mich war besonders der Einzelunterricht wichtig, weil ich mich dem Kind so zuwenden konnte, wie es eigentlich Alltag in der Schule sein sollte. Wir brauchen in den Schulen einfach kleinere Klassen oder eine Doppelbesetzung“, ist Frau Ruth Lehmacher, die zweite Studentin überzeugt.

Werner Huffer-Kilian verabschiedet die beiden Pädagoginnen und dankt für ihr Engagement und die gute und einfache Zusammenarbeit. „Die Sommerferienschule war ein erster Schritt, um benachteiligte Familien zu unterstützen. Die Kinder müssen es uns wert sein“, meint der im Dekanat für Flüchtlingsfragen zuständige Pastoralreferent, und fügt hinzu:„ Ohne die tatkräftige organisatorische Unterstützung durch viele ehrenamtlich Tätige vor Ort wäre die Maßnahme nicht zustande gekommen.“

Die Fachkonferenz Asyl-Migration-Integration des Dekanates Maifeld-Untermosel analysiert regelmäßig die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Situation vor allem der Kinder in geflüchteten Familien. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass Bildungsnotstand in benachteiligten Familien herrscht. Das Angebot der Sommerferienschule von Seiten des Bildungsministeriums wurde begrüßt. Kinder aus benachteiligten Familien, nicht nur aus Familien von Geflüchteten, sollten in den Genuss dieser und anderer Förderungen kommen.

Die Fachkonferenz Asyl-Migration-Integration existiert seit 2010 im Dekanat Maifeld-Untermosel, das die beiden Verbandsgemeinden Maifeld und Rhein-Mosel umfasst. „Seit mehr als zehn Jahren beschäftigen wir uns mit der konkreten Situation von geflüchteten Menschen in unseren Ortsgemeinden an Mosel und auf dem Maifeld. Diese starke und kompetente ehrenamtliche Begleitung gelingt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Behörden.“

Mehr Information erhalten Sie bei Werner Huffer-Kilian, Obertorstraße, Münstermaifeld, Telefon 02605/962 78 17, E-Mail: werner.huffer-kilian@bistum-trier.de.