Freiwilliger aus Ruanda leistet seinen Friedensdienst beim Caritasverband Koblenz

Im Hausmeisterservice überzeugte George Rukundo durch seine Bereitschaft, neue Dinge zu lernen und seine handwerklichen Fähigkeiten zu entwickeln. Caritasverband Koblenz Ton ab, Kamera läuft! Dank seines Studiums an der East African University konnte die Caritas im Zuge der Kontaktbeschränkungen schnell von den sonst üblichen Präsenzzeiten auf onlinebasierte Unterstützungsmodule umzustellen. Caritasverband Koblenz Caritasverband Koblenz Auch in der Fahrradwerkstatt lief es rund für George Rukundo. Werkstattleiter Steven Wackermann war ebenfalls begeistert vom Engagement des jungen Freiwilligen. Caritasverband Koblenz Von Ruanda ans Deutsche Eck: George Rukundo absolvierte anderthalb Jahre seinen Freiwilligendienst bei der Koblenzer Caritas. Caritasverband Koblenz

Der 29-Jährige stammt aus Nyagatare, einer Provinz im Osten von Ruanda. Seit Februar vergangenen Jahres absolviert er, knapp 6000 Kilometer von seinem Heimatort entfernt, einen Freiwilligendienst bei der Caritas für Menschen in Beschäftigung gemeinnützige GmbH (CarMen), einer Tochtergesellschaft des Caritasverbandes Koblenz. „Es war für mich ein großer Schritt, meine Familie und Freunde für einen längeren Zeitraum zu verlassen“, beschreibt der sympathische junge Mann. „Ich wollte mich weiterentwickeln, neue Dinge kennenlernen und auch ein Vorbild für meine jüngeren Geschwister sein.“ Ermöglicht wurde sein Freiwilligendienst von den Sozialen Friedensdiensten im Ausland (SoFiA). Seit 30 Jahren bringt der Verein in Trägerschaft des Bistums Trier und des Diözesan-Caritasverbandes Menschen weltweit zusammen, um Austausch, Versöhnung und Frieden zu fördern.

Angekommen und herzlich willkommen: Im Laufe der vergangenen eineinhalb Jahre lernte er verschiedene Arbeitsbereiche des Inklusionsbetriebes CarMen kennen, knüpfte Kontakte und sammelte jede Menge neue Erfahrungen. Von Beginn an begeisterte er seine Kollegen durch seine offene und freundliche Art sowie sein außerordentliches Engagement. Neben dem Hausmeisterservice sowie der Haus- und Gebäudereinigung war Rukundo auch bei Umzügen und Transporten eingesetzt. Darüber hinaus unterstützte er das Team in der Fahrradwerkstatt. Dort lernte er insbesondere die Reparatur und Instandsetzung von gebrauchten Fahrrädern – eine Fertigkeit, die in seiner Heimat von großer Bedeutung ist, schließlich ist das Fahrrad in Ruanda das wichtigste Fortbewegungsmittel.

Ganz nebenbei verbesserte er durch den Besuch eines Sprachkurses und die täglichen Kontakte mit vielen Menschen auch seine Deutschkenntnisse. „Es war einfach schön, die Entwicklung in den vergangenen Monaten zu begleiten“, sagt CarMen-Geschäftsführer Hermann Trapp. „Freiwilligendienste, ob im In- oder Ausland, sind mehr als gute Taten. Sie bieten jungen Menschen perfekte Möglichkeiten, um als Persönlichkeit zu reifen sowie Kompetenzen und Erfahrungen zu sammeln, die für das Leben prägen.“

Der Mann hinter der Kamera: In Ruanda studierte Rukundo an der East African University Rwanda „Film-Making and Film-Production“ – im Zuge der Corona-Pandemie ein wahrer Glücksgriff. Durch die Kontaktbeschränkungen konnten die Angebote im Rahmen der Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nicht mehr in Präsenz stattfinden. Dank seines Fachwissens und seiner Erfahrung mit bewegten Bildern gelang innerhalb kurzer Zeit die Umstellung auf onlinebasierte Unterstützungsmodule. Die Teilnehmenden erhielten professionell produzierte „Lernvideos“, zum Beispiel aus dem Garten- und Landschaftsbau, der Haus- und Gebäudereinigung, der Fahrradwerkstatt oder dem Upcycling-Bereich.