Freiwilligen Feuerwehr VG Vallendar ehrte seine Mitglieder

Zur jährlichen Versammlung, unter 3G-Regelung, hatte Bürgermeister Fred Pretz die Feuerwehrkkameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar in das Bürgerhaus in Urbar eingeladen.

Er freute sich über das zahlreiche Erscheinen und begrüßte die Anwesenden, unter denen Kreisfeuerwehrinspekteur Rainer Nell und dessen Stellvertreter, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Vallendar Frank Schemmer sowie die stellvertretenden Wehrleiter Jürgen Klöckner und Guido Kohl, weilten. Der Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann, die Ortsbürgermeisterin von Urbar, Frau Küsel sowie die Ortsbürgermeister H. Klöckner von Niederwerth und J. Währ von Weitersburg waren der Einladung gefolgt. Bürgermeister Pretz konnte auch die Vertreter der Fraktionen begrüßen. Nach kurzem Sachstandsbericht zu aktuellen Fragen im Brandschutzwesen informierte Bürgermeister Pretz über die in Planung stehenden Anschaffungen in 2021/2022. Ganz besonders dankte er den Kameraden der vier Löschzüge für das große ehrenamtliche Engagement und die von den 117 aktiven Mitgliedern nahezu täglich und rund um die Uhr zur Verfügung gestellten Bereitschaft zum Wohle aller Mitbürger. Auch der Wehrleiter Frank Schemmer würdigte in einer kurzen Einsatzbilanz den Einsatz der Feuerwehrkameraden und informierte über die in 2021 absolvierten Lehrgänge, Ausbildungen und Seminare.

Strahlende Gesichter gab es auch bei den anstehenden Neuaufnahmen, Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen.

Neuaufnahmen:

LZ Vallendar: Thomas Pinger, Georg Gareis, Christian Rosenkranz

LZ Urbar: Lukas Lorbach

LZ Weitersburg: Yannick Lindl, Felix Schiffer

Vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann:

LZ Niederwerth: Andre Aschkowski, Marvin Herzog, Fabian Schmidt

Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann:

LZ Vallendar: Christian Rosenkranz

Vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann:

LZ Vallendar: Philipp Bock

Vom Hauptfeuerwehrmann zum Brandmeister und Gruppenführer:

LZ Vallendar und Weitersburg: Marco Möhler und Dr. Daniel Keßler

Vom Hauptbrandmeister zum Löschmeister:

LZ Vallendar: Jens Wiemer und Dr. Christian Weichert

Vom Löschmeister zum Oberlöschmeister:

LZ Vallendar: Thomas Stein

Zum Verbandsführer:

LZ Vallendar und Urbar: Thomas Itschert und Guido Kohl

Zu stellvertretenden Jugendfeuerwehrbetreuerinnen:

LZ Vallendar: Eva Schaaf und Lisa Klöckner

Das bronzene Ehrenabzeichen für 15 Jahre aktive Feuerwehrdienste wurden in diesem Jahr an fünfzehn Kameraden verliehen:

LZ Urbar: an den Brandmeister Andreas Denkel, an den Oberfeuerwehrmann Benedikt Scharfenberg, an den Oberbrandmeister Thorsten Glaab, an den Oberbrandmeister Sebastian Strauß, an den Feuerwehrmann Christoph Zindorf, an den Löschmeister Torsten Zepp und an den Brandmeister Alexander Geibert

LZ Vallendar: an den Löschmeister Dr. Christian Weichert

LZ Weitersburg: an den Brandmeister Daniel Hahn, an den Oberfeuerwehrmann Bernd Krebs, an den Hauptfeuerwehrmann Peter Mohr und an den Oberbrandmeister Michael Strödter

LZ Niederwerth: an den Hauptfeuerwehrmann Christof Klöckner, an den Brandmeister Andre Klöckner und an den Löschmeister Axel Weller

Das silberne Ehrenabzeichen für 25 Jahre aktive Feuerwehrdienste wurden in diesem Jahr an vier Kameraden verliehen:

LZ Vallendar: an den Löschmeister Jens Wiemer

LZ Niederwerth: an den Brandmeister Michael Stein

LZ Urbar: an den Brandmeister Dirk Gräf und den Brandmeister Sascha Henrich

Das goldene Ehrenabzeichen für 35 Jahre aktiven Feuerwehrdienst, wurde durch den Bürgermeister Fred Pretz an den Hauptfeuerwehrmann Stephan Weichert vom LZ Urbar verliehen.

Das goldene Ehrenabzeichen für 45 Jahre aktiven Feuerwehrdienst, wurde durch den Bürgermeister Fred Pretz an den Löschmeister Karl-Heinz Wagner vom LZ Urbar verliehen.

Jürgen Klöckner gibt das Amt des stellvertretenden Wehrführers mit Wirkung des 31. Dezember ab. Zum neuen Stellvertreter der Wehrführung mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wurde der Kamerad Marco Möhler gewählt.

Der in 2020 nach 43-jähriger aktiven Feuerwehrmitgliedschaft im LZ Weitersburg verabschiedete Feuerwehrkamerad und langjähriger Wehrführer Peter Berres wurde vom Bürgermeister Fred Pretz zum Ehrenwehrführer ernannt.

Die Beförderungen und Ehrungen der Kameraden, die an diesem Abend nicht stattfinden konnten, werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem angemessenen Rahmen nachgeholt. Das offizielle Programm wurde mit einem geselligen Beisammensein abgeschlossen. Auch hier fand noch ein reger Gedankenaustausch statt.