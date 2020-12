Freimaurer unterstützen Obdachlose und Gastronomie

Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:53 Uhr

In diesen schweren Zeiten will sie jedoch auf ein Projekt aufmerksam machen, von dem mehrere Seiten gleichzeitig profitieren. Seit einigen Wochen bereitet die Pizzeria „Artuso“ im Kolpinghaus, jeden Montag und Mittwoch 20 Essen zu und übergibt diese dem Arbeitskreis „Menschen ohne Wohnung“ der Caritas. Die Bedürftigen können sich dann das Essen bei der Caritas abholen und bekommen somit an zwei zusätzlichen Tagen kostenfrei eine warme Mahlzeit. „Das Essen kommt sehr gut an und als es einmal Pizza gab, bildete sich direkt eine Schlange“, so Julian Rönner von der Caritas.

Guliano und Marko, die beiden Besitzer der Pizzeria, sind sehr glücklich darüber einerseits helfen zu können und andererseits etwas Umsatz zu haben, da das Restaurant geschlossen bleiben muss. Für die Caritas wird zu Sonderkonditionen gekocht, die Rechnungen übernehmen die Freimaurer.

„Wir schlagen somit zwei Fliegen mit einer Klappe“, meint Willie Beckmann, Meister vom Stuhl der Loge. „Zum einen unterstützen wir Bedürftige mit warmen Mahlzeiten, zum zweiten auch den Gastronom, dem aktuell der Umsatz wegbricht. Und wir Brüder freuen uns, dass wir in diesen Zeiten im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfe zu leisten können.“

Die Aktion wurde ursprünglich für sechs Wochen geplant, wird aber Dank der weiteren Spendenbereitschaft der Logenbrüder, Schwestern und einem nennenswerten Beitrages des Hilfswerkes der Großloge von Deutschland um weitere Wochen verlängert.