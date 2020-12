Freier Wassersportverein Vallendar veranstaltet Zwei-Tages-Rhein-Tour

Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 10:57 Uhr

„Kürzlich, um 10.30 Uhr legten zehn Wanderpaddler des Kanuvereins in Vallendar vom Bootshaus am Rheinufer ab, um gleich darauf zwischen Niederwerth und Graswerth in den offenen Rhein hinein zu fahren. Perfektes Paddelwetter sonnig, nicht zu warm und kaum Wind begleitet uns während der gesamten Tour. An den Orten Bendorf, Neuwied, Andernach glitten wir vorbei. Die erste Pause erfolgte nach 25 Kilometern in Brohl-Lützing. Im Biergarten konnte man sich stärken und auf die letzten 13 Kilometer bis zum Stopp des ersten Tages im Remagener Kanuverein freuen. Nach einer kleinen Pause wurde vor dem Bootshaus mit Blick auf die Basaltfelsen der “Erpeler Ley„ und eines Brückenabschnitts von dem Weltkriegsdenkmal “Der Brücke von Remagen„ gegrillt und mitgebrachte Salate gegessen. Ein in Remagen ansässiger Hotelier und auch Paddler stellten abends bei einer Weinprobe die Weine des Ahrtals vor. Von Flasche zu Flasche stieg die Qualität der Weine und unsere Stimmung. Im Schein von Petroleumlampen hatten wir ein herrliches Sommerfeeling. Übernachtet wurde im Bootshaus auf mitgebrachten Schlafmatten beziehungsweise einige hatten sich Corona-bedingt in einer Pension eingemietet.

Nach einem Frühstück im Bootshaus ging es weiter gen Köln, vorbei an Bad Honnef, Königswinter, der Insel Nonnenwerth, dem Drachenfels, Bonn. Herrlich, die Welt vom Boot aus zu betrachten, das entspannt ungemein. Im Stadtzentrum von Bonn empfingen uns Paddler vom Bonner Post-SV, die uns zu ihrem Bootshaus begleiteten. Dort wurden wir mit Kaltgetränken und Kaffee versorgt, den wir auf der Dachterrasse des Vereins zu uns nahmen. Danach starteten wir zu den letzten 19 Kilometer nach Köln-Zündorf. Im Kölner Verein Zugvogel warteten unsere Autos und der Vereinsanhänger, die uns wieder in die heimischen Gefilde brachten. Zwei Tage mit insgesamt 82 Flusskilometern, mit Weinprobe, schönen Pausen und bestem Wetter, das alles reicht aus, um unser Kanufahrerherz höher schlagen zu lassen.“