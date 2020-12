Freier Wassersportverein Vallendar nahm im Rahmen seines Winterprogramms an Stadtführung entlang der Mosel teil

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 09:22 Uhr

Nun ja, es waren auch nicht nur Mitglieder des Vereins anwesend, und schließlich wurden auch keine Aufgaben verteilt. Dennoch spricht es für die Qualität der Führungen, die uns Wolfgang Henzler bietet. In diesem Jahr stand das Motto „Koblenz – eine Stadt an der Mosel?!“ fest. Dass die Mosel mit Hochwasser laut brauste, tat der Information keinen Abbruch. Wolfgang führte uns an ruhige Plätzchen hinter der mittelalterlichen Stadtmauer, um uns Geschichtliches näherzubringen. Und machte deutlich, wie sich der Siedlungsverlauf im Laufe der Jahrhunderte änderte und die Bewohner von Koblenz den Fluss in Raum- und Lebensplanung mit einbezogen. Eindrucksvoll, wie heute anhand von Fundstücken im Flussbett der Verlauf alter Brücken nachgewiesen werden kann.

So waren eineinhalb Stunden der Information schnell vergangen. Ausklang fand der schöne Nachmittag in den Winninger Weinstuben, wo manch einer von uns dann guten Moselwein genoss. Was steht als Nächstes an? Ende März starten wir in die neue Saison: Am Samstag, 28. März, ist unser Bootshaus-Arbeitstag. Am Sonntag, 29. März, findet unser Anpaddeln wie immer von Vallendar nach Leutesdorf statt. Anmeldungen hierzu werden erbeten per E-Mail an info@fwv-vallendar.de. Auch Starterkurse haben wir wieder geplant – der erste beginnt im April. Alle Informationen über unseren Verein sind immer tagesaktuell zu finden unter www.fwv-vallendar.de."