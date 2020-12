Frauenclub Inner Wheel Koblenz besucht Garten Herlet

Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 09:27 Uhr

Das nahm der Frauenclub Inner Wheel Koblenz zum Anlass, sich den Garten Herlet einmal gemeinsam mit seinen Gästen anzusehen. „Kürzlich trafen wir uns unter fachkundiger Führung von Bohlender und Görgen zu einem Gartenspaziergang. Wir bestaunten die über 500 Jahre alten Mauern, die davon zeugen, dass diese Freifläche seit Jahrhunderten als Weinberg oder Garten genutzt wurde. Und auf besonderes Interesse stieß bei einem Frauenclub die Weitsicht einer Frau, der Witwe Agnes Herlet, die den Garten nach ihrem Tod 1980 der Stadt Koblenz schenkte um ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er liegt versteckt hinter Hausfassaden und am Ende einer kleinen Gasse und lädt mit seinem kleinen Teich, den alten Bäumen und Pflanzen zum Verweilen und Entspannen ein. Die Luft war an diesem heißen Nachmittag dort deutlich kühler als zwischen den Häuserreihen und auf den Plätzen in der Umgebung. Bleibt zu wünschen, dass der Garten Herlet als Grünfläche in der Altstadt noch von vielen entdeckt und genutzt wird wie an diesem Nachmittag vom Inner Wheel Club Koblenz.“

Bericht von Inner Wheel Club Koblenz