Frauenchor 1986 Bubenheim kam zu Jahreshauptversammlung zusammen

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 12:08 Uhr

Der Einladung folgten elf aktive Sängerinnen und 16 fördernde Mitglieder, darunter der Ehrenchorleiter Manfred Unkel sowie der Ortsvorsteher Mike Karen. Nach der Begrüßung und Eröffnung der Jahreshauptversammlung durch die Vorsitzende Eddi Frieda Keller gedachte die Versammlung der Verstorbenen des Vereins.

Der Jahresbericht des Vorstandes wurde mit Interesse verfolgt. Die Mitgliederstatistik zeigte, dass die Mitgliederzahl konstant geblieben ist. Mit Freude konnte die Vorsitzende in der Jahreshauptversammlung Mike Karen als neues förderndes Vereinsmitglied begrüßen. Seit Januar wird der Chor von sieben Projektchorsängerinnen verstärkt, sodass mit 37 Sängerinnen das Benefizkonzert am 26. April in der St. Maternuskirche stattfinden kann.

Die Schriftführerin ließ das Jahr noch einmal Revue passieren. Der Bericht der Kassiererin bestätigte dem Verein eine solide finanzielle Basis. Die Kassenprüfer bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung, sodass nach Antrag der Vorstand entlastet werden konnte. Die Versammlung hat beschlossen, die Mitgliedsbeiträge nicht zu verändern.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Stimmbildungsseminar für alle Sängerinnen in der Bildungsstätte „Marienland“ in Schönstatt organisiert. Sämtliche Termine und Auftritte des Jahres 2020 wurden den Anwesenden bekanntgegeben. Der Glanzpunkt dieses Jahres wird jedoch das eigene Benefizkonzert am Sonntag, den 26. April, um 17 Uhr in der St. Maternuskirche in Bubenheim sein. Hierzu laden die Sängerinnen sehr herzlich ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Der Frauenchor Bubenheim würde sich über neue Sängerinnen, die den Chor weiter verstärken, sehr freuen. Die Chorproben finden jede Woche montags von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum – Haus der Begegnung – in Koblenz-Rübenach statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.frauenchor-bubenheim.de oder bei der Ersten Vorsitzenden Eddi Frieda Keller unter Telefon 0261/238 46.