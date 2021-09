FOS Kobern-Gondorf – Zukunft gestalten mit Qualität

Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 13:00 Uhr

40 Schülerinnen und Schüler erlangten die Fachhochschulreife an der FOS Kobern-Gondorf.

An ihrem letzten Tag an der Realschule plus und Fachoberschule Kobern-Gondorf gaben die Schüler der Fachoberschule noch einmal eine Kostprobe ihres gesamten Repertoires. Insgesamt 15 Programmpunkte standen bei der Abschlussfeier auf dem Programm. Neben diversen Gesangseinlagen von Schülerinnen und Lehrern stachen besonders eine Vorführung mit dem Rhönrad, eine Darbietung der rhythmischen Sportgymnastik sowie eine Lehrerpersiflage der beiden Abschlussklassen besonders hervor. Niklas Auer, Mirco Leonhardt und Yannik Steuer erhielten als beste Absolventen der Stufe jeweils eine Urkunde und einen Gutschein.

Aus der FOS wurden 40 Schülerinnen und Schüler mit der allgemeinen Fachhochschulreife entlassen. Diese werden sie überwiegend nutzen, um eine Ausbildung zu absolvieren, studieren zu gehen oder in einem weiteren Jahr das Abitur zu erwerben.

Die Fachhochschulreife im Schwerpunkt Gesundheit und Pflege erhielten: Niklas Auer, Marie Back, Carolin Bopp, Niklas Dahr, Izabela Furgala, Michelle Hecken, Louisa Hommer, Marco Krenn, Amelie Lauterbach, Annika Martini, Anna-Lena Nees, Marie Schweikert, Sahar Tariq, Jessica Theiler, Paul Treis und Carla Weber.

Im Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung nahmen ihr Zeugnis entgegen: Hadil Alsede, Kimberly Blum, Maike Böhm, Elisa Daum, Maximilian Dietz, Can Giese, Mohammad Ibrahim, Elisabeth Klan, Sarah Klyta, Tom Krieghoff, Mirco Leonhardt, Thalia Meier, Isabel Milchin, Leon Mürtz, René Neisius, Matteo Roma, Modar Rustom, Jannis Schneider, Julian Scholz, Max Stallknecht, Yannik Steuer, Theresa Westermann sowie Marie Wilbert.