Förderverein St. Nikolaus finanziert neue Spielsachen für Kindergarten

Eine riesige Turnmatte, zum Drunter und Drüber Krabbeln, finanziert vom Förderverein, lädt die Kinder im Katholischen Kindergarten St. Nikolaus in Mendig zum Bewegen ein.

Lange lag sie da, eingepackt und unbenutzt. So hatte der Förderverein außer der wunderschön großen leichten Matte, zahlreiche neue Spielmaterialien, unter anderem eine Ritterburg, Puppenwagen, Puppen, Bluetooth Boxen, Werkmaterial, Leuchttisch, Staffelei für draußen und noch einiges mehr für die Kinder bestellt. Die Sachen wurden geliefert und zunächst nicht ausgepackt. Dann kam die Pandemie und es war von einem auf den anderen Tag nicht möglich, dass der Förderverein die Kinder selber erfreuen konnte. So gaben die Mitglieder des Fördervereins grünes Licht und die Kinder durften endlich auspacken und die Lieblingsspielsachen nutzen. Alle sieben Gruppen kamen in den Genuss. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen sind begeistert von dem zusätzlichen Material.

Daher sind die Kinder aber auch das Team von St. Nikolaus sehr froh, dass sie einen so engagierten Förderverein haben, der immer ein offenes Ohr für den Kindergarten hat und der sehr viel finanzielle Unterstützung gibt. Wichtig ist, dass sich auch die neuen Familien bereit erklären, den Förderverein sowohl finanziell als auch mit Schaffenskraft zu unterstützen.

Eigentlich war für dieses Jahr geplant, auf dem Außengelände viel Geld zu investieren und es gab auch schon gute Pläne. Dann hat sich jedoch herausgestellt, dass der hintere Teil des Spielplatzes zuerst bodenmäßig überprüft werden und wahrscheinlich die Beschaffenheit nachgebessert werden muss. Dies ist an die Zuständigen weitergeleitet worden und wir hoffen natürlich, dass der Plan für das Außengelände in naher Zukunft umgesetzt werden kann.