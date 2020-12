Firma Piano Flöck spendet Klavier an Seniorenheim St. Josef

Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 11:43 Uhr

In dem Seniorenheim St. Josef in Vallendar, können jetzt ganz neue Töne angeschlagen werden.

Entstanden ist der Wunsch nach einem neuen Klavier durch Frau Klaas, einer Bewohnerin des Hauses, welche auf dem alten Klavier nur noch schiefe Töne zum Klingen brachte. Die Heimleitung Frau Berens machte sich auf die Suche nach jemanden, der das alte Klavier fachmännisch stimmen könnte. Sie wendete sich an die Firma Piano Flöck aus St. Sebastian. Herr Flöck war so freundlich, sich das vorhandene Klavier anzusehen und kam zu dem Schluss, dass dies nur noch zu dekorativen Zwecken dienen kann. Flöck bot direkte Hilfe, in Form einer Spende eines etwa 30 Jahre alten Klaviers, an.

Somit machte sich Berens, mit einer Mitarbeiterin der Betreuung, auf den Weg zur Firma Piano Flöck um sich das neuere Klavier anzusehen. Nach einer stimmungsvollen Prüfung wurde beschlossen das dieses Klavier genau das richtige für das Seniorenheim ist. Nachdem der Transport organisiert wurde, zog das Klavier in die Cafeteria des Seniorenheims ein. Es wurde sofort durch ein Spiel von Klaas eingeweiht, die sich sichtlich über die stimmige Melodie freute. Sie äußerte, dass sie sich in der Einrichtung wie zu Hause fühlt. Bei dem kleinen Sommerfesten kam das Klavier, durch einen Spielvortrag einer Mitarbeiterin, zum Einsatz. Auch ein Enkel einer Seniorin des Hauses spielt seiner Großmutter regelmäßig etwas vor. Da bekommt der Satz „das Klavier bringt Freunde und Freude ins Haus“ eine ganz besondere Bedeutung. „Wir bedanken uns, im Namen des ganzen Hauses, ganz Herzlich bei der Firma Piano Flöck für die großzügige Spende.“