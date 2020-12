Fidele Mädcher trafen sich zur Vorstandssitzung

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 11:42 Uhr

Das sagte sich der Vorstand der Fidele Mädcher aus Wallersheim und traf sich seit Beginn der Corona-Krise zu einer außergewöhnlichen Vorstandssitzung unter freiem Himmel.

Im Focus dieser Zusammenkunft stand die Erörterung der aktuellen Vereinslage sowie – in Anlehnung an die derzeitigen Schutzmaßnahmen – verschiedene Überlegungen zur Gestaltung der Zukunft. Während dieser besonderen Zeit ist die Vorstandsarbeit wichtiger denn je, da aufgrund der stetig geänderten Einschränkungen beziehungsweise Lockerungen im Verlauf der Krise kurzfristig konkrete Entscheidungen notwendig sind. „Alles wird gemeistert, aber dennoch freuen wir uns auf ein Wiedersehen in herkömmlicher Art und Weise. Bleibt alle gesund!“