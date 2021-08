Feierstunde in der VG Weißenthurm: Urkunden für neue Beamte

Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 15:53 Uhr

Bürgermeister Thomas Przybylla ernannte Alina Kneip und Johanna Püsch zu Verbandsgemeindeinspektorinnen auf Probe und Fabienne Reif zur Verbandsgemeindesekretärin auf Probe. Fabienne Reif hat zwei Jahre lang in der Verbandsgemeindeverwaltung und an der zentralen Verwaltungsschule in Mayen ihr Handwerkszeug gelernt, um auf der Ebene der Sachbearbeitung tätig zu sein. Alina Kneip und Johanna Püsch absolvierten drei Jahre lang ein duales Studium in der VG und an der Mayener Hochschule für öffentliche Verwaltung.

Die an die Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe anschließende dreijährige Probezeit erfolgreich überstanden haben Jessica Roos und Nicolas Maxeiner, die ihre Urkunde als Verbandsgemeindesekretärin beziehungsweise -sekretär auf Lebenszeit erhielten. Laura Thilmann und Daniel Kronenberg ernannte Przybylla zur Verbandsgemeindeinspektorin beziehungsweise -inspektor, ebenfalls auf Lebenszeit. Als tariflich beschäftigte Verbandsgemeindesekretärin hat die VG zudem Michelle Mittmann nach ihrer Ausbildung übernommen. „Die Verwaltungslaufbahn ist für junge Leute nach wie vor attraktiv und beinhaltet in einem modernen Rathaus spannende Herausforderungen“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde mit Blick auf die stetig steigenden Ansprüche, die an Kommunen gestellt werden.

Zum 1. August wird die VG Weißenthurm zwei Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten und einen Auszubildenden zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik aufnehmen. Junge Menschen, die Interesse an der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten oder der Beamtenlaufbahn haben, können sich ab sofort für das nächste Jahr bewerben: https://bewerbung.verbandsgemeindeweissenthurm.de/jobposting/cc285ed53231daabd75cfb32b64d9906e121e4ac0.