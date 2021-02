Fastnacht in Tüten für die Kinder der Kita Don Bosco

„Kein Fastnacht in diesem Jahr? Aber doch nicht in Mühlheim-Kärlich!“

Das dachten sich die pädagogischen Fachkräfte der Kita Don Bosco und überlegten sich gemeinsam, wie sie den Kindern, die zurzeit nicht in die Kita kommen können, eine Freude machen könnten.

Es kam die Idee auf, Fastnacht in eine Tüte zu packen. So haben die Kinder die Möglichkeit, mit Konfetti, Luftschlangen, Masken, Hüten und Ausmalbildern Fastnacht zu Hause zu feiern. Außerdem haben auch Süßigkeiten ihren Weg in die Tüte gefunden, denn die gehören ja an Fastnacht auch unbedingt dazu. Dieses Jahr war alles etwas anders, aber trotzdem mit Frohsinn und Spaß für alle.