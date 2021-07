Es gibt viel zu tun, packen wir's an

Damit der Reitbetrieb für die Kinder möglichst zügig beginnen konnte, mussten vor allem Pferde angeschafft werden, denn bisher hatte der Verein keine eigenen Reitpferde. Trotz gutem Mitgliederzulauf in den letzten Jahren verfügte der Verein zum Zeitpunkt des Vorstandswechsels jedoch über wenig finanzielle Mittel. Daher erklärten sich einige Mitglieder bereit, für den Verein in Vorlage zu treten. So ist es gelungen, zwei Pferde neu anzuschaffen und zwei bereits am Reitplatz eingestellte Pferde zu übernehmen. Damit Ben, Merlin, Cornflake und Mona sich möglichst schnell „sauwohl“ fühlen können, waren jedoch weitere Arbeiten nötig. Bereits einen Tag nach der Vorstandsneuwahl trafen sich viele Helfer auf dem Freizeitgelände, um unter anderem die Koppel für die Vierbeiner zu vergrößern. Dies war nötig, damit den Tieren ausreichend Schatten zur Verfügung steht, um sich vor Hitze zu schützen. Die Weiden, die im gesamten Frühjahr ungenutzt blieben, waren zugewuchert und mussten von der „orientalischen Zackenschote“ befreit werden, die den Pferden das Grasen erschwerte. Da diese nicht heimische Pflanze als „invasiv“ gilt, weil sie die heimischen Gewächse verdrängt, musste sie von Hand mit Wurzeln ausgerupft werden. Die Mühe hat sich gelohnt, die Pferde wurden angeweidet und grasen inzwischen die Grünflächen ab. Davon alleine werden die Pferde jedoch nicht satt, so dass als weiterer wichtiger Punkt die Beschaffung von Heuballen stand. Aber auch das war für die neue Vorstandstruppe ein lösbares Problem. Schließlich haben vier Mitgliederinnen des Vorstands eigene Pferde und damit gute Kontakte und jahrelange Erfahrung.

Zur Freude der Kinder startete der bereits schmerzlich vermisste Reitunterricht, der leider Wochen zuvor aus nicht nachvollziehbaren Gründen eingestellt wurde, wieder regelmäßig ab dem 8. Juni.

Trotz Regen fand am kürzlich ein vereinsinternes „Hobby-Horse-Turnier“ statt. Dort sind die Kinder auf zum Teil zuvor selbst gebastelten Steckenpferden einen Parcours „abgeritten“, um am Ende die heißbegehrten Siegertrophäen in den Händen zu halten. Die Reitkinder hatten sehr viel Spaß, auch wenn sich im Laufe des Nachmittags mehr als nur ein Wassergraben auf dem Parcours gebildet hatte. Darüber hinaus stehen weitere Aktionen für reitbegeisterte Kinder auf dem Programm: