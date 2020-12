Erlös aus Verkauf von Friedenstauben wurde an Verein Friedenskinder Koblenz gespendet

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 10:23 Uhr

Sie wollen mit dieser Aktion ein Friedenszeichen gegen Gewalt und Tyrannei in der Welt setzen und sensibilisieren. Ein Teil des Erlöses soll dem Verein Friedenskinder Koblenz zugutekommen. Es wurde nun ein Betrag in Höhe von 500 Euro an den Ersten Vorsitzenden, Bernd Wangelin, übergeben. Der Verein hilft Kindern in Not, insbesondere solchen, die an den Folgen von Kriegshandlungen, Armut und Misshandlung oder Verlassenheit infolge von Naturkatastrophen leiden. Ein Dank an alle, die diese Aktion mit dem Kauf der Friedenstauben unterstützt und dazu beigetragen haben, den Gedanken an eine friedvolle Welt hinauszutragen.