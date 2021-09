Erholsame Auszeit mit der kfd Nörtershausen

Der Vorstand hatte zu einem Rundgang eingeladen und die Teilnehmerinnen erfuhren an verschiedenen Standorten Spannendes und Interessantes zu Gartenanlagen im Ort.

Naturgarten – Vielfalt mit Moselblick

Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz standen am ersten Besichtigungspunkt im Vordergrund. Am Kapellchen pflegt Pia Hannes einen Garten mit großem ökologischem Wert. Hier finden in zahlreichen Biotopen viele Insekten Heimat, Nahrung und Lebensraum. Die Beete mit Wildstauden sehen mit ihren bunten Blüten nicht nur schön aus, sie tragen zum Erhalt der Artenvielfalt im Garten bei. Die Totholzhecke mit aufgeschichtetem Schnittgut bietet den Wildbienen und Schmetterlingen sowie vielen weiteren Nützlingen Rückzugsort und ein Zuhause. Trockenmauern aus Moselschiefer grenzen die einzelnen Bereiche ab. Wild Obst wie Holunder, Schlehe, Apfelbeere, Eberesche….. dienen den Vögeln als Naschfrüchte. Auch alte Gemüsesorten gedeihen in Hochbeeten und werden von Pia Hannes in ihrem einzigartigen Garten mit ganz viel Liebe zum Detail kultiviert. Am Ende des Besuches waren für die Frauen Tische mit Zwetschenkuchen und Kaffee reichlich gedeckt.

Stiel Eis und die „Kalte Sophie“

Die nächste Station bei der Gartentour der kfd sorgte für eine weitere Überraschung. Sicher kannten alle Wanderinnen der kfd den am Traumpfad gelegenen Moselblick, doch einen Eisstand hatten sie dort noch nie gesehen. Drei kleine Jungs verteilten Eis am Stiel zur Erfrischung. Beim traumhaften Blick ins Tal gaben die Initiatorinnen zur Unterhaltung Informationen über Wetterregeln sowie Los- und Namenstage und berichteten, wie gefährlich die „Eisheiligen“ im Mai sein können.

Garten mit Aussicht in Eifel und Hunsrück

Die nächste Gartenbesichtigung fand in der Hauptstraße bei Hildegard Wermann statt. Vor ihrem privaten Gartenreich liegen große Getreide- und Kartoffelfelder sowie alte Obstplantagen. Beim Weitblick auf die umliegenden Höhen von Eifel und Hunsrück standen die beiden Klassiker „Kartoffel“ und „Apfel“ im Vordergrund der Erzählungen. Verschiedene Kartoffelkuchen konnten probiert werden und das Zitat: „One Apple a Day keeps the Doctor away“ gab es als Tipp zur Nachahmung mit auf den Weg.

Nutzgarten – Nachhaltig genießen

Der Besuch bei Brunhilde und Theo Wagner, dem ältesten Gärtnerehepaar der Gemeinde, bildete den Abschluss der kfd Gartentour. Ihr gepflegter Bauerngarten dient der Selbstversorgung und bietet alles, was man für eine gesunde Ernährung braucht: Kartoffeln und Gemüse, Kräuter und Salate, Steinobst und Beerensträucher aller Art. Auch die Eier kommen vom eigenen Hühnerhof. Zur Krönung des Tages wurden Obstschnäpse ausgeschenkt, hergestellt aus eigenen Früchten.

Im Gemeindezentrum fand anschließend die Jahreshauptversammlung der kfd mit Wiederwahl des Vorstandsteams statt. Hiltrud Bialas, Hildegard Wermann und Hiltrud Specht dankten den Frauen für ihr Vertrauen und für die Mitarbeit in den verschiedensten Ausschüssen. Eine Fortsetzung der Gartentour im nächsten Jahr wurde in Aussicht gestellt.