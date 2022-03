Erfolgreicher Start der Projektförderung „Anpacken vor Ort“

THW-Helferverein Bendorf THW-Helferverein Bendorf

Der THW-Helferverein Bendorf hat mit tatkräftigem Einsatz von 25 Helferinnen und Helfern das erste Hilfeleistungsprojekt der Aktion „Anpacken vor Ort“ realisiert. Der gemeinnützige Verein „Spenden-Shuttle“ errichtet seit Mitte Januar einen großen Indoor-Spielplatz. Das sogenannte KinderpAHRadies entsteht auf dem ehemaligen Basketballfeld an der Ramersbacher Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler und grenzt direkt an die THW-Behelfsbrücke Ahrtor. Da das Gelände mit einer steilen Böschung an die Ahr angrenzt, ist ein mobiler Zaun erforderlich, der eine Absturzsicherung bietet. Mit einer Eigenleistung von insgesamt 300 Stunden haben 25 Helferinnen und Helfer des THW-Ortsverbands Bendorf nun einen mobilen Zaun mit 100 lfm hergestellt und vor Ort montiert. Stefan Schmitz, Ortsbeauftragter desTHW-Ortsverbands Bendorf, freut sich über das große Engagement: „Wir haben mit unserem erfahrenen Team insgesamt 25 mobile Zaunelemente à 4 Meter Länge gebaut. Im Rahmen des Projektes hatten auch unsere Helferanwärter die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in Holzbearbeitung zu vertiefen.“ Die Kosten für das Material des Zaunbaus, wie Holz, Schrauben, Verbindungsmittel etc. wurden aus der Projektförderung der THW-Landesvereinigung Rheinland-Pfalz finanziert.

Die THW-Landesvereinigung Rheinland-Pfalz hat nach den Starkregenereignissen von Juli 2021 eine Vielzahl an Spenden erhalten, die der Unterstützung der THW-Helferinnen und –Helfer sowie der betroffenen Bevölkerung dienen. Mit der Aktion „Anpacken vor Ort“ schafft die Landesvereinigung für ihre Mitgliedsvereine die Möglichkeit, sich mit Hilfeleistungsprojekten zu engagieren und das ehrenamtliche Gesicht des THW in den betroffenen Regionen zu repräsentieren. Derzeit sind weitere Projekte in Mayen, Irrel und Trier in Planung.

Die THW-Landesvereinigung Rheinland-Pfalz freut sich über weitere Ideen und Projektanträge, die das soziale Engagement des THW vor Ort sichtbar machen.